Politie Groningen verspreidde ‘nepnieuws’

De Groningse politie heeft vorig jaar bewust foute informatie gegeven aan het Dagblad van het Noorden om zo een reactie uit te lokken bij een verdachte van een geweldsmisdrijf. Deze verspreiding van ‘nepnieuws’ maakt deel uit van een zogeheten ruisstrategie van de recherche, meldt de krant woensdag.

Onder de regie van het Openbaar Ministerie (OM) zei de politie in november 2016 tegen het dagblad dat er een doorbraak was in een onderzoek. Ze zouden een verdachte op het spoor zijn die in 2008 een prostituee in Groningen mishandeld zou hebben. De politie had een DNA-match in de zaak, maar nog geen hard bewijs dat de verdachte, Dennis J., het ook daadwerkelijk gedaan had.

Het dagblad schreef een nieuwsbericht over de zogenaamde doorbraak. De krant werd op de deurmat gelegd van J., en vervolgens keek de politie door middel van internettaps op wat voor manier de verdachte op het bericht reageerde. De informatie die daarmee werd verzameld was niet belastend genoeg om J. aan te houden.

Het is niet duidelijk hoe vaak deze strategie van nepnieuws wordt toegepast. Hoofdredacteur Evert van Dijk vindt dat de politie het vertrouwen van de krant geschaad heeft:

“Wij zullen nog alerter moeten zijn op wat de politie ons vertelt.”

Volgens het OM is er geen sprake van misleiding. Een woordvoerder van het OM reageert tegen het dagblad:

“Het betrof een opsporingsbericht dat is verspreid volgens de regels die we daarvoor hebben. Doel van het bericht was het vinden van getuigen. In de slipstream is de ruisstrategie meegenomen.’’

Undercover

Ook Opsporing Verzocht deed mee aan de ruisstrategie. Dezelfde avond van de publicatie besteedde het programma aandacht aan de zaak.

Nadat bleek dat de reactie van J. op het nieuws van het Dagblad van het Noorden niet genoeg bewijs opleverde besloot de politie met een tweede truc J. op de kast te jagen. Twee undercoveragenten bezochten de verdachte en stelden zich voor als familieleden van het slachtoffer. Zij zouden hem vervolgens aangespoord om zich te melden bij de politie, en J. zelfs bedreigd hebben. De verdachte gaf daar geen gehoor aan, maar een paar dagen later werd hij alsnog aangehouden. Het OM heeft vijf jaar tegen de man geëist.