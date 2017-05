Overal waar Dirk Kuijt kwam, bracht hij wat teweeg

Zijn meesterwerk is volbracht, een tweede voetballeven begint. In een laatste stuiptrekking, twee maanden voor zijn 37ste verjaardag, bezorgde hij Feyenoord het kampioenschap met een hattrick voor de eeuwigheid. Glorieuzer zou het niet worden.

Woensdag maakte Dirk Kuijt bekend dat hij stopt na negentien jaar profvoetbal. „Ik kwam terug om prijzen te winnen en kampioen te worden met Feyenoord. Al mijn dromen zijn verwezenlijkt.”

Hij bracht Feyenoord veel, laat in zijn carrière. Zijn nalatenschap gaat verder dan zijn 102 competitiegoals, de prijzen, de verering. Hij heeft Feyenoord het laatste zetje gegeven, na de revitalisering volgend op de sportieve en financiële crisis rond 2010.

Vanaf zijn rentree in de zomer van 2015 zorgde hij samen met coach Giovanni van Bronckhorst voor een cultuuromslag bij de club. De lat moest hoger – en de lat kwam hoger. Hij kneedde van binnenuit aan de selectie, hij zorgde voor geloof, wilskracht, teamdenken en prestatiedrang.

Uitwassen

Kuijt memoreerde zondag aan het begin van het vorige seizoen, toen de club na een zege op Ajax in het bekertoernooi in jubelstemming verkeerde. Vier dagen later werd verloren bij ADO Den Haag. Typisch Feyenoord. Met dat soort uitwassen is dit seizoen afgerekend. Zege op Manchester United in het najaar? „Leuk.” Meer niet. Next: PSV, dat drie dagen later werd verslagen.

Waar Kuijt kwam, bracht hij wat teweeg. FC Utrecht, Feyenoord, Liverpool, Fenerbahçe, weer Feyenoord – en Oranje. Populair werd hij overal, de visserszoon uit Katwijk, vader van vier kinderen – hij had je overbuurman kunnen zijn.

Het is wachten op een eerste biografie. Het slotstuk zal direct het boeiendste deel zijn. Er werd gevreesd dat hij, op zijn 35ste, te laat was teruggekeerd bij Feyenoord, wat kon hij op deze leeftijd nog betekenen?

Maar Kuijt schreef zijn „jongensboek”, zoals Van Bronckhorst het noemde. Waar de Amerikaanse basketballer LeBron James terugkeerde in Ohio en ‘zijn’ Cleveland Cavaliers in 2016 voor het eerst NBA-kampioen maakte, deed Kuijt iets vergelijkbaars bij zijn Feyenoord, culminerend in de eerste landstitel deze eeuw. Hoogtepunt in zijn carrière.

Hij voelde vanaf de eerste dag „een ongelofelijke last” op zijn schouders, zei hij. Door zijn ervaring kon hij omgaan met die druk. Er werd op hem geleund – tot in de laatste minuut van zijn loopbaan.

Adrenalinepeil

Zijn rol was de afgelopen maanden minder dominant dan hij zelf wenste. Hij werd reserve, klaagde erover. „Natuurlijk heb ik mijn rol niet geaccepteerd”, zei hij zondag weer. Hij schikte zich er uiteindelijk in, na bemiddelende gesprekken met Van Bronckhorst.

Het waren voortekenen dat zijn afscheid aanstaande was. Kuijt is geen speler voor invalbeurten, daar is zijn adrenalinepeil te hoog voor: hij heeft een wekelijks wedstrijdritme nodig om scherp en in conditie te blijven.

Kuijt blijft verbonden aan Feyenoord. Hij zal toewerken naar een functie binnen het technisch management. Hij gaat de komende periode opleidingen volgen gericht op (sport)management. En hij zal gaan meelopen met technisch directeur Martin van Geel, die als een soort mentor zal dienen. „Ik ga Dirk opleiden en kan me zomaar voorstellen dat hij mij op termijn opvolgt”, zegt Van Geel.

Oftewel: Dirk Kuijt, de toekomstig technisch directeur van Feyenoord. Dat betekent dat hij zich – voorlopig – niet richt op een carrière als trainer. Zondag sprak hij, nog nadampend van de kampioenswedstrijd, al over directieaangelegenheden: de nieuwe trainingsaccommodatie en de mogelijke komst van een nieuw stadion. „Er ligt nog een lange weg in het verschiet voor Feyenoord”, zei hij. „Iedereen ziet hoe groot deze club is. maar we moeten dat wel gaan omzetten in resultaat.” Structureel, bedoelde hij. Daar sprak hij al, de directeur in wording, voetballer af.