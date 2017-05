Namen Franse ministers onder Macron bekend

De secretaris-generaal van het Franse Élysée Alexis Kohler heeft woensdag de namen van de ministers in de nieuwe regering van president Emmanuel Macron bekendgemaakt. De regering is een evenwichtige combinatie van linkse en rechtse politici. Macron had eerder beloofd zo een einde te willen maken aan de tweedeling tussen links en rechts in de Franse politiek.

Macron had ook beloofd het aantal ministers te beperken tot 15 à 16. Daarvan zou de helft vrouw moeten zijn. De eerste belofte werd niet ingelost, de tweede wel. Ook heeft Macron meerdere mensen buiten de politiek op een departement geplaatst, zoals hij eerder al toezegde:

Minister-President: Edouard Philippe (centrum-rechtse Republikeinen)

Milieu: Nicolas Hulot (ecoloog en televisiepersoonlijkheid)

Binnenlandse Zaken: Gérard Collomb (Socialistische Partij, oud-burgemeester Lyon)

Justitie: François Bayrou (centrumpartij UDF)

Leger: Sylvie Goulard (Liberale REM, voorheen Europarlementariër)

Europa en Buitenlandse Zaken: Jean-Yves Le Drian (Socialistische Partij, voorheen Defensie)

Economische Zaken: Bruno Le Maire (Republikeinen)

Landbouw en voedsel: Jacques Mézard (Linksradicalen)

Cultuur: Françoise Nyssen (oprichter uitgeverij Actes Sud)

Territoriale cohesie: Richard Ferrand (Socialistische Partij)

Gezondheid: Agnès Buzyn (arts en docent)

Arbeid: Muriel Pénicaud (voormalig HR-baas Danone)

Onderwijs: Jean-Michel Blanquer (jurist en directeur-generaal telecombedrijf Essec)

Begrotingen: Gérald Darmanin (Republikeinen)

Hoger onderwijs: Frédérique Vidal (biochemicus en universitair professor)

Overzeese gebieden: Annick Girardin (Linksradicalen)

Sport: Laura Flessel (Schermkampioen)

Transport: Elisabeth Borne (president openbaar vervoerbedrijf Parijs)

Europese Zaken: Marielle de Sarnez (UDF)

Het valt NRC-correspondent in Frankrijk Peter Vermaas op dat een aantal ministeries van naam is veranderd:

Donderdag om 11.00 uur volgt de eerste Ministerraad van de nieuwe Franse regering.