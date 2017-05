Macron benoemt ministers van links, rechts en het midden

In een voor Frankrijk ongekende politieke evenwichtsoefening heeft president Emmanuel Macron voor zijn eerste regering woensdag bewindslieden benoemd van links, rechts en van het (liberale) midden. De kleinste ministersploeg in tien jaar telt evenveel mannen als vrouwen, ongeveer evenveel mensen met politieke ervaring als mensen met een maatschappelijk cv en veel relatief nieuwe gezichten, jong en oud. Daarmee laat Macron opnieuw zien dat het hem menens is de Franse politiek ingrijpend te vernieuwen.

De enige minister van ex-president François Hollande die mocht blijven is de 69-jarige door links en rechts geprezen socialist Jean-Yves Le Drian. Hij zat vijf jaar op Defensie en verkast nu naar het ministerie ‘van Europa en Buitenlandse Zaken’: een nieuwe naam om Macrons EU-ambities te benadrukken. Op Defensie (‘ministerie van de Legers’) wordt hij opgevolgd door de liberale Europarlementariër Sylvie Goulard (52), die werk moet maken van EU-defensiesamenwerking. De net als zij goed Duits sprekende Republikein Bruno Le Maire (48) wordt verantwoordelijk voor Economie en Financiën.

De aankondiging van de nieuwe regering was een dag vertraagd om na te gaan of de beoogde bewindslieden geen lijken in de kast hadden. Het ontslag in 2013 van PS-minister Jérôme Cahuzac ligt nog vers in het geheugen. Hij leidde de strijd tegen belastingontduiking, maar bleek zelf illegale buitenlandse rekeningen te hebben. De na die affaire ingestelde Hoge Autoriteit voor Transparantie heeft nu volgens het Élysée bovendien gecontroleerd of de nieuwe bewindslieden door vroegere activiteiten geen strijdige belangen hebben.

Sylvie Goulard is benoemd tot minister van Defensie. Foto Eric Piermont/AFP De Franse minister van Europa en Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian. Foto Joël Saget/AFP De rechtse Franse politicus Bruno Le Maire van Les Republicains. Foto Joël Saget/AFP Françoise Nyssen is benoemd tot minister van Cultuur. Foto Jacques Demarthon/AFP Muriel Penicaud is benoemd tot minister van Arbeid. Foto Eric Piermont/AFP

Macron beloofde tijdens de campagnes dat ministers gekozen zouden worden om „hun competentie, om wat ze gedaan hebben en niet om hun politieke gewicht”. Hij benoemde een arts (Agnès Buzyn, 54) op Volksgezondheid, een uitgeefster (Françoise Nyssen , 65) op Cultuur en een ervaren vakbondsonderhandelaar op Arbeid (oud-personeelsdirecteur Muriel Pénicaud, 62, van multinational Danone).

Le Maire sprak bij zijn aantreden van „een nieuw tijdperk” waarin „politici accepteren samen te werken (…) en politieke twisten achter zich te laten”. Hij is een van de 173 rechtse parlementariërs die een oproep hebben ondertekend om „de uitgestoken hand” van Macron „te beantwoorden”. Daarmee verbrokkelt hun partij, Les Républicains, nog iets verder.

Hoewel al enkele dagen verschillende namen circuleerden, is het opvallend hoe weinig informatie eerder gelekt is. Macron wilde sowieso de tijd nemen en zich niet door de media of politieke tradities laten opjutten. Hij noemde zich „maître des horloges”, de meester van de klokken.

Gérard Collomb (69), die zich als PS-burgemeester van Lyon vroeg bij Macron aansloot, wordt op Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de terreurbestrijding. Bij zijn aantreden zei hij dat de fel bediscussieerde laïcité, de strikte Franse scheiding van kerk en staat die bijvoorbeeld is ingezet om het boerkiniverbod te rechtvaardigen, wat hem betreft voor „vrijheid van godsdienst” staat. Centrumpoliticus François Bayrou (MoDem) mag op Justitie de door hem bij zijn steun aan Macron geëiste wet voor „moralisatie” van het politieke bedrijf gaan verdedigen.

Maar de meest opvallende benoeming is die van natuurbeschermer Nicolas Hulot (62) op een superministerie voor ‘ecologische en solidaire transitie’. Hulot runt een milieuorganisatie en heeft ministerschappen onder Sarkozy en Hollande steeds afgeslagen. Wel bereidde hij voor Hollande in 2015 de VN-klimaattop voor. Zijn benoeming moet kritiek van links over de bescheiden groene antecedenten van premier Edouard Philippe de kop indrukken.