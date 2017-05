‘Laptopverbod Europa en VS kost 1 miljard dollar’

De invoering van een laptopverbod op vluchten tussen de Verenigde Staten en Europa kan passagiers en luchtvaartmaatschappijen 1 miljard dollar (ruim 900 miljoen euro) gaan kosten. Dat heeft Alexandre de Juniac, topman van brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen IATA, woensdag gezegd in gesprek met Bloomberg Television.

Momenteel geldt er in de VS een verbod op laptops op vluchten vanuit acht landen in Afrika en het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid moet deze regel worden uitgebreid naar Europa vanwege de dreiging van terreuraanslagen. Het verbod geldt voor alle elektronische apparaten groter dan een smartphone. De apparaten mogen niet als handbagage mee, maar moeten in het ruim worden vervoerd.

Volgens De Juniac is het voornemen een slecht idee. Hij zegt dat het verbod veel geld gaat kosten en dat het bovendien niet duidelijk is op basis waarvan de VS een dergelijke maatregel rechtvaardigt:

“Wij, de industrie, vervoeren tien miljoen mensen per dag en transporteren jaarlijks vijftig miljoen ton aan goederen. We zijn daarom specialist op het gebied van transport van mensen en goederen en kunnen gepast advies geven wat betreft de veiligheid.”

De Juniac leverde al eerder kritiek op het voornemen en noemde het “een beweging naar protectionisme”.

De Europese Commissie heeft in een brief aan de Amerikaanse autoriteiten benadrukt dat het wil blijven samenwerken op het gebied van veiligheid in de luchtvaart. De Commissie heeft de Amerikanen daarom gevraagd de informatie die heeft geleid tot de genoemde maatregel te delen. Woensdag vindt op hoog niveau overleg plaats tussen de VS en EU over de kwestie.