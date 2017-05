Duitse kunstenaar Johannes Grützke (79) overleden

De Duitse schilder Johannes Grützke is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. Dat laat Museum MORE weten. Grützke was al langer ernstig ziek. In het museum in Gorssel is op dit moment een overzichtstentoonstelling met werk van de Berlijnse kunstenaar te zien. Johannes Grützke staat bekend om zijn parodieën, ironische zedenschetsen en (zelf)portretten.

Johannes Grützke, Te gast bij de gekruisigde (2013, olieverf op doek, 140 x 200 cm) Particuliere collectie. Foto Museum More

Grützke werd in 1937 in Berlijn geboren en werd later leerling van de Oostenrijkse kunstenaar Oskar Kokoschka (1886 – 1980). Als schilder viel Grützke op omdat hij in de jaren zestig, toen conceptuele kunst, fotografie en minimalisme dominant waren, juist aanhaakte bij de traditie van de Renaissance en kunst uit de negentiende eeuw. Om zijn realisme werd hij wel de ‘Duitse Lucian Freud’ genoemd.

In 2012 ontving Grützke voor zijn oeuvre de Hannah Höch-prijs van de deelstaat Berlijn. Toenmalige burgemeester Klaus Wowereit roemde Grützke niet als schilder, maar ook als schrijver, acteur, muzikant en theatermaker.

Tentoonstelling

Ondanks zijn status in Duitsland was Grützke in Nederland niet erg bekend. Over de tentoonstelling in Museum MORE schreef NRC-recensent Gijsbert van der Wal dat de omstandigheden voor kennismaking er ideaal zijn. „In drie prettige, grote daglichtzalen hangen 62 schilderijen, ontstaan tussen 1967 en 2016. Een evenwichtige keuze uit vijftig jaar werk.” Grützke verstaat de kunst van de overdrijving volgens Van der Wal. „Hij laat reuzen acteren naast miniatuurmensen. Maar dat ziet er zo vanzelfsprekend uit dat niemand er een probleem van kan maken.”

Eind februari was de Grützke, ondanks zijn slechte gezondheid, aanwezig in museum MORE op de opening van de tentoonstelling.