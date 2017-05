IS claimt aanval op TV-station Afghanistan

Vijf gewapende mannen hebben op woensdag geprobeerd een pand van de Afghaanse staatstelevisie in te nemen. Bij de aanval in de stad Jalalabad kwamen minstens vier mensen om het leven, waaronder drie van de aanvallers en een politieagent. Dat melden Al-Jazeera en persbureau Reuters. Zeventien mensen raakten gewond, waaronder journalisten van het televisiestation. De aanval is inmiddels opgeëist door Islamitische Staat (IS).

Volgens de Afghaanse zender TOLOnews begon de aanval op woensdag rond 10.00 uur lokale tijd in het gebouw van staatszender RTA. Twee van de aanvallers bliezen zich kort na aankomst op, een derde is gevangen genomen. Wat er met de rest is gebeurd, is nog niet duidelijk. Rond 14.00 uur lokale tijd heeft het Afghaanse leger het gebouw succesvol ontruimd.

Jalalabad bevindt zich in het oosten van Afghanistan, vlakbij de provincie Nangarhar, waar zowel de Talibaan als IS actief zijn. Twee districten in die provincie waren tot voor kort in handen van IS en het is momenteel onduidelijk in hoeverre zij daar nog voet aan de grond hebben. In het gebied aan beide kanten van de grens met Pakistan pleegt IS regelmatig aanslagen: bij een aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, 150 kilometer van Jalalabad, vielen begin deze maand acht doden.

‘Opmerkelijk dat IS nog in Afghanistan actief is’

Volgens NRC-correspondent Joeri Boom is het opmerkelijk dat IS nog altijd in staat is tot het plegen van aanslagen in Afghanistan. De groep leidt momenteel zware verliezen in gevechten met de regeringstroepen, die worden bijgestaan door Amerikaanse special forces.

De aanslagen worden waarschijnlijk voorbereid aan de Pakistaanse kant van de grens. De twee districten die de groep in handen had, grenzen aan dat land. De laatste maanden neemt de activiteit van IS in Pakistan snel toe. Afgelopen zaterdag pleegde IS een zelfmoordaanslag op de vice-voorzitter van het Pakistaanse parlement.

Boom:

“Het is soms verwarrend wie nu eigenlijk die aanslagen pleegt in Afghanistan. IS bestaat er uit overgelopen Talibaan-commandanten en hun strijdgroepen. Tijdens de slachting in het militaire ziekenhuis van Kaboel werden Talibaan-leuzen geschreeuwd, terwijl de aanslag werd opgeëist door IS.”

Volgens Boom ziet het er naar uit dat IS zijn grondgebied in Afghanistan zal opgeven en volledig vanuit Pakistan zal gaan opereren.