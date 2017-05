‘Internetradio is zenden én ontvangen’

Toen dj Ferenc van der Sluijs (I-F) eind 2002 het web opging met zijn radiostation CBS, was hij een van de eersten in Nederland. De missie van de Haagse dj: ondergewaardeerde muziek delen, zoveel en zover mogelijk. Commerciële radiostations missen geweldige muziek, volgens hem. Wereldbekende dj’s als Danny Daze (Miami), en Nina Kraviz (opgegroeid in Siberië) roemen nu de invloed die zijn radiostations – eerst Cybernetic Broadcasting System (CBS), vanaf 2009 Intergalactic FM – op hun carrière hebben gehad.

Van der Sluijs is een zelfverklaard ‘muziekdebiel’ die liefst blijft rondscharrelen in zijn radiostudio waarvandaan hij 24 uur non-stop uitzendt. Hij stelt zelf nog de pakketjes samen met hoodies en T-shirts waarmee hij donateurs beloont. „Doe ik een middag in de week, daar word ik rustig van.”

Van ’90 tot ’96 had hij zijn eigen platenzaak, Hotmix, waarmee hij pionierde in de import van house en techno uit Amerika. „In ’96 ben ik gekapt. Het was zo’n puinhoop. Ik ben administratief niet al te sterk aangelegd.” Hij werd ook steeds succesvoller als dj.

Met de Haagse cultfiguur Guy Tavares ging hij feesten geven in kraakpand de Blauwe Aanslag waar ze een „typisch soort van monotone ziel vertrappende acid-herrie” draaiden. Omdat er niet genoeg voorhanden was, gingen ze het toen maar zelf maken. Hij richtte verschillende platenlabels op en vloog de hele wereld over als dj. Waarom dan toch nog die internetradio?

„Er was zoveel muziek die ik op de dansvloer niet kon draaien. Internet was natuurlijk het platform om dat te gaan delen. Het was ook heel spannend.”

Bandbreedte? Wat is dat?

Sinds de jaren tachtig was Van der Sluijs al betrokken bij Haagse etherpiraten als Nightlife 105, HotFM, TrendFM. Maar een internetradiostation kon je ook in je eentje runnen. „Kwestie van: pc opzetten, een geluidskaartje in je dj-setup plakken en wat software runnen zodat het bleef doorlopen.” Al waren er ook complicaties. „Aan het eind van de maand kreeg ik ineens een rekening van 1.500 gulden voor verbruikte bandbreedte. Bandbreedte? Ik wist niet eens wat dat was.”

Luisteraars van zijn huidige radiostation Intergalactic FM kunnen meepraten via de chat of zelf muziek insturen. „Iedereen is welkom, maar je moet wel wat toe te voegen hebben.” Want dat is de kracht van internetradio volgens Van der Sluijs: het is zenden, maar ook ontvangen. „We krijgen reacties vanuit de kleinste dorpjes in Rusland.” Via de chatroom en WeTransferknop worden er „containers nieuwe muziek” ingestuurd die je terughoort in een van de 15 shows die Van der Sluijs non-stop uitzendt.

Zo ontdekte hij ook Gesloten Cirkel, een producer uit Moskou. „Hij had een set ingestuurd voor een dj-wedstrijd. Daar zaten platen in, man, man, man. Dikke bassen, mooie beats, toffe synthesizers, scheve drums.” De Rus bleek ze zelf te hebben gemaakt. In 2009 bracht Van der Sluijs de eerste Gesloten Cirkel EP uit, daarna volgden er nog twee en een album, Submit X.

Zo gaf het radiostation veel terug, al kost het ook een hoop. „Tot nu toe hebben we alles kunnen fiksen, ook met behulp van de luisteraars als er weer eens ‘een blauwe’ lag [een claim van de fiscus in 2013, red.]” Voor een tientje per maand krijgen luisteraars toegang tot het digitale archief en exclusieve radiomixen. Maar er zijn ook luisteraars die via de website spontaan doneren.

Van der Sluijs is wars van advertenties. Wat hij tekortkomt, vult hij met zijn dj-inkomsten aan. Hij vindt het nog steeds mooi om zelf te draaien „en eventueel uit de bocht te vliegen”, al is het beroep wel flink aan het degenereren, zegt Van der Sluijs. „De beste dj van de wereld? Schei nou toch uit. Wij noemen dat: muziek voor mensen die niet van muziek houden en toch een dagje uit willen. Dan ga je naar de Efteling of je gaat een paar dj-apen bekijken.”

Tegenwoordig staat er al veel online. Heeft internetradio nog nut? „Ja, want er blijft obscure muziek komen. Ik heb laatst nog een hele reeks 7 Inches (vinyl singles) van dj Loud E opgenomen. Mijn pet vloog van mijn hoofd. Knallers! Dan bel ik hem en zitten we gewoon weer een uur te schuimbekken.”