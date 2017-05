Hogere winst ABN Amro, minder topmanagers weg

ABN Amro boekte in het eerste kwartaal 30 procent meer nettowinst dan in het eerste kwartaal van 2016. Volgens topman Kees van Dijkhuizen is de hogere nettowinst te danken aan een „verbetering over de hele linie”. ABN Amro verleende meer hypotheken en meer zakelijke kredieten. Daardoor stegen de netto rente-inkomsten met 3 procent tot 1.596 miljoen euro.

De belangrijkste oorzaak voor de winststijging tot 615 miljoen euro ligt echter niet in toegenomen kredietverlening maar bij wat de bank „ander operationeel inkomen” noemt. Die post steeg in het eerste kwartaal met 225 miljoen euro. Daaronder valt de afdeling private equity, die belangen neemt in bedrijven. Het resultaat van private equity steeg met 25 miljoen euro.

Een fors deel van de gestegen inkomsten is volgens ABN Amro een boekhoudkundig effect. De bank moet zijn blootstelling op onder meer andere financiële instellingen elk kwartaal waarderen volgens internationale accountancyregels. Dat zorgde in het eerste kwartaal voor een positief resultaat van 23 miljoen euro, terwijl dat een jaar geleden nog een negatief resultaat van 49 miljoen euro opleverde. De bank maakte ook meer winst op financiële posities die het inneemt om risico’s af te dekken (hedge-posities).

Op de beurs stond het aandeel van de bank rond het middaguur rond 3,7 procent lager. Dat zou volgens persbureau Bloomberg kunnen komen doordat de gestegen winst niet aan kernactiviteiten van de bank te danken is en doordat de kapitaalratio van de bank wat tegenviel.

ABN Amro wil zijn kosten verminderen, maar was in het eerste kwartaal 127 miljoen euro kwijt aan heffingen die voortkomen uit regelgeving. Dat is 30 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Wel sneed de bank in het aantal banen, voor personeel en het topmanagement.

Vertrekvergoedingen managers

Van Dijkhuizen schrijft in een toelichting dat in totaal 29 senior managers de bank hebben verlaten of dat de komende twaalf maanden zullen doen. Dat is minder dan ABN Amro eerder aankondigde: toen zouden ongeveer 60 managers vertrekken.

Van de 19 managers aan de top verdwijnt uiteindelijk de helft, van de 90 managers in de laag daaronder ongeveer 30 procent. De vertrekvergoedingen voor deze managers komen samen uit op 11 tot 12 miljoen euro. De hoogste vergoeding is voor een manager buiten Nederland, meldt de bank: die manager krijgt een miljoen euro. De rest van de betalingen zit op een jaarsalaris of op het bedrag dat contractueel is afgesproken en in 2009 is bevroren in overleg met het ministerie van Financiën.

Van Dijkhuizen noemt de lage rente „een uitdaging” voor de bank. Verder staat de bank zich voor op haar focus op duurzaamheid. Omdat de bank veel commercieel vastgoed financiert en particuliere woningen is zij in een goede positie om een „betekenisvolle bijdrage te leveren aan duurzame gebouwen in Nederland”, schrijft Van Dijkhuizen. Daarom biedt de bank sinds eind 2016 korting op hypotheken voor energiezuinige nieuwbouwwoningen.