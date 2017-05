Deze week hoorde ik op de radio dat ouders wel voor de groep konden in het primair onderwijs in Nijmegen.

Prima oplossing vond de staatssecretaris, creatief ook. Ik sta ook voor de klas/groep, ik ben ook ouder. Maar werk ik dan wel?

Een reactie van een ouder verbaasde mij: „Ik werk gewoon hoor!” Ik toch ook, dacht ik meteen: is mijn baan dan een hobby?

Joep Heinen

