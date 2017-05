Geen nieuwe IMF-lening voor Suriname

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft op verzoek van Suriname de financiële noodsteun stopgezet. Minister van Financiën Gillmore Hoefdraad heeft in het Nationale Assemblee gezegd dat de hulp niet meer nodig is, omdat het land geld heeft geleend op de internationale kapitaalmarkt. Dat meldt de Surinaamse nieuwssite Starnews. Suriname zou een lening van 425 miljoen euro krijgen vanwege de slechte economische situatie.

Nadat in april 2016 de eerste 80 miljoen euro over was gemaakt, verslechterde de relatie tussen het IMF en Suriname. President Desi Bouterse weigerde de subsidies op brandstof, elektriciteit en water af te bouwen. Dit was een eis van het IMF in ruil voor de lening. Het IMF besloot daarop voorlopig geen nieuwe betaling meer te doen aan het Zuid-Amerikaanse land.

Kapitaalmarkt

De minister van Financiën sloot in de tussentijd via de uitgifte van obligaties een lening van 550 miljoen dollar (bijna 500 miljoen euro) af op de internationale kapitaalmarkt. De afgesloten lening kwam Hoefdraad op kritiek te staan in eigen land, omdat het bedrag door de volgende generaties terugbetaald moet worden.

Suriname kampt met een afname van inkomsten uit goud en olie, terwijl de afgelopen jaren de overheidsuitgaven flink stegen. Daardoor is het land in een recessie beland. Volgens correspondent Nina Jurna hebben het uitgavenpatroon en het mismanagement van de regering-Bouterse bijgedragen aan de economische malaise.