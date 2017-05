Filmoverzicht: Little Men is jaloersmakend goed, de nieuwe Alien is nog altijd eng

●●●●● Alien: Covenant : Sciencefiction In Alien: Covenant krabbelt Ridley Scott elegant terug naar de gebaande paden. Deze aflevering biedt een strakkere mix van actie en horror: tien jaar na Prometheus maakt kolonistenschip Covenant, met aan boord tweeduizend kolonisten en embryo’s in diepvriesslaap, een omweg langs een op het oog bewoonbare planeet. Een expeditie onder leiding van dienstklopper Oram (Billy Crudup) bekreunt zich niet om quarantaine, de eerste doden en ongewenste zwangerschappen laten derhalve niet lang op zich wachten Als achtbaanrit is Alien: Covenant spannend in zijn voorspelbaarheid; hangt er nou wéér zo’n astronaut nieuwsgierig met zijn gezicht boven een slijmei waarin zich iets lugubers roert? Ja. Toch blijft dat eng. Lees de recensie: Strakke mix van actie, horror en naïeve astronauten Regie: Ridley Scott. Met: Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride. In: 124 bioscopen.

●●●●● A Dog’s Purpose: Familiefilm Pratende honden in films zijn niet nieuw, maar reïncarnerende honden waarschijnlijk wel. A Dog’s Purpose bestaat uit vier verhalen met dezelfde sentimentele boodschap: de trouwe viervoeter is op aarde om de mens te helpen. Bovendien leert de film ons via de altijd schattige honden een mindfulness-lesje: ook de mens moet plezier hebben en ‘in het moment’ leven. Lees de recensie: Mindfulness-lesje via schattige honden Regie: Lasse Hallström. Met: Bryce Gheisar, K.J. Apa, John Ortiz, Dennis Quaid. In: 54 bioscopen.

●●●●● Whitney: Can I Be Me: Documentaire Het leven van Whitney Houston (1963-2012) is veel minder gedocumenteerd dan dat van Amy Winehouse of Kurt Cobain. In zijn ongeautoriseerde documentaire Whitney: Can I Be Me blijft de Britse regisseur Nick Broomfield opvallend op de achtergrond. In Can I Be Me focust hij middels archiefmateriaal, interviews, en tot nu toe onbekende backstage-beelden op Whitneys wereldtournee van 1999: het begin van het einde. Lees de recensie: Whitney Houston-docu blijft ver van de riooljournalistiek Regie: Nick Broomfield en Rudi Dolezal. In: 56 bioscopen.

●●●●● Little Men: Drama De New Yorkse filmmaker Ira Sachs maakt al vijftien jaar ingetogen milde familiedrama’s. Zijn nieuwe film Little Men is jaloersmakend goed. De gebeurtenissen ontrollen zich langzaam en organisch, maar voor je het weet zit je toch middenin een plot vol dilemma’s. Lees de recensie: Verscheurende dilemma’s door opgepompte vastgoedmarkt Regie: Ira Sachs. Met: Theo Taplitz, Michael Barbieri, Greg Kinnear, Jennifer Ehle, Paulina García. In: 15 bioscopen.

●●●●● À bras ouverts: Komedie À bras ouverts zit vol racistische stereotypen over zigeuners die op karikaturale wijze worden omarmd. Maar de film is satire en zet vooral de zichzelf als oh zo liberaal op de borst kloppende familie Fougerole te kakken. Lees de recensie: Franse pers lijkt blind voor de satire in ‘À bras ouverts’ Regie: Philippe de Chauveron. Met: Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein. In: 32 bioscopen.

●●●●● The Teacher (Ucitelka): Satire The Teacher is een slim spotdicht op corruptie, cliëntelisme en chantage; overigens niet alleen voorbehouden aan het communisme, maar zoals de film haarfijn uiteenzet, aan elk systeem waarin mensen tegen elkaar worden opgezet. Het klaslokaal is het ideale laboratorium om Drazdechova’s psychologische experimentje uit te voeren. Lees de recensie: Slim spotdicht op corruptie, cliëntelisme en chantage Regie: Jan Hrebejk. Met: Zuzana Mauréry, Zuzana Konecná, Csongor Kassai. In: 9 bioscopen.

●●●●● Auf Einmal: Thrillerdrama Auf einmal, de derde film van de in Berlijn woonachtige Turkse regisseur Asli Özge en de eerste die ze in Duitsland draaide, is verbluffend en meedogenloos. Het is een venijnige autopsie op de veilige middenklasse die de film heel ‘Duits’ maakt. Auf einmal bevat talloze shots die je zou willen laten stollen in de tijd en op je muur hangen. Lees de recensie: Ben je schuldig omdat je niet rationeel handelt? Regie: Asli Özge. Met: Sebastian Hülk, Julia Jentsch, Hanns Zischler. In: 11 bioscopen.

●●●●● Ascent: Drama In Ascent komt via 600 foto’s de hoogste berg van Japan, de Fuji, tot leven. Terwijl de foto’s langstrekken klinken de intense herinneringen van een Japanse man en een westerse vrouw. Het resultaat is overweldigend. Lees de recensie: ‘Het is me gelukt te toveren; een bioscoopfilm uit 600 foto’s’ Regie: Fiona Tan. Met de stemmen van Fiona Tan en Hiroki.