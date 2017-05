FC Utrecht wint opnieuw in play-offs

FC Utrecht heeft de favorietenrol in de play-offs voor deelname aan Europees voetbal woensdag waargemaakt. Het team van trainer Erik ten Hag won de openingswedstrijd in de halve finales met 3-1 bij sc Heerenveen. De return is zaterdag in de Galgenwaard.

De winnaar neemt het in de eindstrijd op tegen FC Groningen of AZ, die in de andere halve finale tegen elkaar spelen. De club die de play-offs wint, mag in juli meedoen aan de tweede voorronde van de Europa League.

Bij rust leidde FC Utrecht al met twee doelpunten verschil. De nummer vier van de eindstand in de eredivisie opende na een kwartier spelen de score. Na een pass door het midden plaatste Sofyan Amrabat de bal hoog in de hoek van het doel. Voor de twintigjarige middenvelder betekende dat zijn eerste doelpunt in dienst van FC Utrecht. Vijf minuten later verdubbelde Yassin Ayoub de voorsprong toen hij de bal uit een hoekschop geheel vrijstaand in kon koppen.

Jurgen Streppel, coach van Heerenveen, bracht aan het begin van de tweede helft Kik Pierie in de ploeg, die met zijn 16 jaar en 301 dagen de jongste speler van Heerenveen ooit is die meedeed op het hoogste niveau. In de 61e minuut bracht Martin Ødegaard, met zijn eerste treffer voor Heerenveen sinds zijn overstap van Real Madrid in de winterstop, de spanning terug.

Sébastien Haller zorgde er ruim tien minuten later echter voor dat zijn club de thuiswedstrijd met vertrouwen tegemoet kan zien. Op aangeven van Richairo Zivkovic werkte de nieuwe spits van Eintracht Frankfurt met een hakbal de 1-3 in het doel. Kort daarvoor liet Heerenveen de kans op de gelijkmaker liggen. Sam Larsson schoot de bal op de paal, waarna Stefano Marzo de bal te zacht richting doel schoot en keeper David Jensen de gelegenheid gaf de bal op te pakken.

Voor Utrecht was het de achtste zege in de laatste negen duels. Heerenveen deed het juist voor de winterstop goed, en won in het nieuwe jaar nog maar vier keer.

AZ verslaat FC Groningen

AZ nadert na de zege bij FC Groningen de finale van de play-offs om Europees voetbal. De formatie van coach John van den Brom, verliezend bekerfinalist, won woensdag in het Noordlease Stadion met 4-1. De treffers kwamen op naam van Alireza Jahanbakhsh, Wout Weghorst (2) en Calvin Stengs. Voor de thuisclub scoorde alleen Jesper Drost.

De return in Alkmaar is zaterdag.

(ANP)