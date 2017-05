Europees Parlement tikt Hongarije op de vingers

Het Europees Parlement heeft woensdag Hongarije op de vingers getikt vanwege het schenden van Europese grondrechten door de nationalistische regering van premier Viktor Orbán. Een meerderheid in het Parlement (393 tegen 221) stemde in Straatsburg in met een officieel onderzoek dat de Europese Commissie moet uitvoeren.

Het EP sprak onder meer van een “ernstige aantasting” van de rechtsstaat en democratie in Hongarije, meldt Reuters. Sinds Orbán er in 2010 aan de macht kwam, heeft de premier onder meer veel media in het land de mond gesnoerd. Ook is de macht van het Constitutioneel Hof ingeperkt en werden bevriende politici op topposities geplaatst. Daarnaast heeft het Parlement kritiek geuit op de manier waarop het land omgaat met NGO’s, minderheden en migranten.

Opvallend is dat leden van de Europese Volkspartij (EVP), waar Orbáns Fidesz-partij deel van uitmaakt, woensdag instemden met het onderzoek. Ook de vijfkoppige CDA-delegatie deed dit. Volgens de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó is het “duidelijk dat Europese instituties niet kunnen accepteren dat de Hongaarse regering zich wat betreft migratie volledig richt op het beschermen van Hongarije”.

Universiteitswet

Eind april besloot de Europese Commissie juridische stappen te nemen tegen Hongarije vanwege de universiteitswet van premier Orbán die werd aangenomen door het Hongaarse parlement. De wet schrijft internationale universiteiten die diploma’s uitreiken in Hongarije voor ook een vestiging in hun thuisland te hebben. Volgens de Commissie is dit in strijd met het recht op academische vrijheid.

Het beleid van Hongarije kan er uiteindelijk toe leiden dat het land zijn stemrecht verliest in de Europese Unie. Dat gebeurde nooit eerder in de geschiedenis van de EU en is ook in dit geval onwaarschijnlijk: buurland Polen kan een dergelijk besluit namelijk tegenhouden. Polen wordt momenteel zelf fel bekritiseerd door de EU vanwege zijn bemoeienis met rechterlijke macht in het land.