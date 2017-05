EU: meer staatssteun havens en kleine vliegvelden

De Europese Commissie heeft woensdag besloten dat de regels voor staatssteun aan kleine havens, vliegvelden en economische regio’s versoepeld worden. Dat betekent dat alle individuele lidstaten voortaan een hoger bedrag in kleine zeehavens, binnenhavens, regionale vliegvelden en afgelegen regio’s mogen investeren, zonder dat dit door de mededingingscommissie van de EU goedgekeurd hoeft te worden.

De EU hoopt met de nieuwe regels bureaucratische rompslomp bij de lidstaten weg te nemen. Volgens commissaris Margarethe Vestager van de Europese mededingingswaakhond, die oneerlijke concurrentie en kartelvorming onderzoekt, zorgen kleine investeringen van lidstaten in infrastructuur en krimpregio’s niet voor oneerlijke concurrentie op de interne Europese markt.

vestager Margrethe Vestager Investment in ports + existing small airports can now be decided by MS themselves using EU rules without involvering Commission. Saves time! 17 mei 2017 @ 10:02 Volgen

Door de nieuwe regels kunnen lidstaten vrijelijk meer geld steken in ruim 400 vliegvelden in Europa die maximaal 3 miljoen passagiers per jaar verwerken en die samen zorgen voor zo’n 13 procent van het vliegverkeer. Europese zeehavens zoals Brugge kunnen tot 150 miljoen euro aan overheidssteun krijgen, en binnenhavens zoals Rotterdam en Antwerpen 50 miljoen euro.

Google

De nieuwe regels hebben nog een andere reden: de mededingingswaakhond wil haar mankracht graag steken in het aanpakken van grote spelers die de concurrentie op de Europese interne markt ondermijnen. Zo probeert de Europese Commissie al langer de macht van Google in Europa in te perken, en onderzoekt de mededingingscommissie of Google misbruik maakt van zijn machtspositie op de Europese online markt. Tot nu toe is het de mededingingsautoriteit nog niet gelukt in te grijpen.

Ook de mededinging in de luchtvaart is een prioriteit van de kartelwaakhond. Onlangs kreeg luchtvaartmaatschappij AirFrance-KLM een boete van 325 miljoen euro opgelegd vanwege het maken van verboden prijsafspraken.