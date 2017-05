Brussel gaat definitief akkoord Duitse tolwegen

Duitsland mag van Brussel definitief doorgaan met de plannen om tol te gaan heffen op personenauto’s. Dat heeft de Europese Commissie woensdag bekendgemaakt, schrijven Duitse media. Daarmee lijkt een einde te komen aan een jarenlange controverse tussen Brussel en Berlijn.

Eerder had de Commissie veel kritiek op het plan die buitenlandse bestuurders zou discrimineren, maar dat zou nu genoeg beperkt zijn. Duitsland zou “rekening houden met de zorgen” van de Commissie. Wel wil Brussel kijken of het land zich aan de afspraken houdt. De tol voor personenauto’s moet vanaf 2019 ingaan. Hoeveel een bestuurder moet betalen hangt af van de mate van vervuiling van de auto. Duitsland wil gaan werken met vignets, die per week tussen de 2.50 en 20 euro moeten gaan kosten. Een vignet voor een jaar zal neerkomen op 130 euro. Vrachtwagens moeten in Duitsland al tol betalen.

Belastingaftrek

Bestuurders uit Duitsland worden voor de tol gecompenseerd met belastingaftrek. De kritiek van Brussel eerder was dat er sprake zou zijn van discriminatie omdat buitenlandse bestuurders niet van dat voordeel gebruik kunnen maken. Duitsland kwam dit tegemoet met een aanpassing dat buitenlandse bestuurders alleen tol hoeven te betalen voor bondswegen, en niet voor regionale wegen. Die aanpassing is belangrijk voor bewoners van de grensregio’s die bijvoorbeeld werken in Duitsland.

Het nieuwe plan werd in maart al aangenomen door de Duitse Bondsdag en Bondsraad in Berlijn. In december vorig jaar ging de Europese Commissie onder voorbehoud akkoord met de Duitse plannen.

Verschillende Europese lidstaten waaronder Nederland en Oostenrijk lieten toen weten hier geen genoegen mee en gezamenlijk naar de Europese rechter te stappen. Het plan zou nog altijd een inbreuk zijn op EU-wetgeving, omdat buitenlanders nog altijd meer voor het gebruik van snelwegen zullen moeten betalen dan Duitse bestuurders.