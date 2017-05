Eigenaren risicohonden verplicht op cursus

Eigenaren van 21 “agressieve hondenrassen” moeten vanaf komend jaar verplicht op opvoedcursus. Dat heeft demissionair staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken, PvdA) woensdag bekendgemaakt. Gemeenten krijgen bovendien de mogelijkheid hun eigen maatregelen tegen de dieren in te stellen, zoals een muilkorfplicht of gebiedsverbod.

De regels zijn onderdeel van een breder pakket aan maatregelen waarmee het kabinet het aantal hondenbeten hoopt terug te dringen, schrijft Van Dam in een brief aan de Tweede Kamer:

“In de afgelopen jaren hebben zich met regelmaat ernstige bijtincidenten voorgedaan. Ik maak mij daar grote zorgen over en vind dat actie geboden is.”

De lijst van zogenoemde hoog-risicohonden en de maatregelen die het aantal incidenten moeten terugdringen is samengesteld op basis van adviezen van de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA). Die pleitte onder meer ook voor een betere registratie van bijtincidenten, en voor het standaard afmaken van een hond die bij een incident betrokken is geweest. Tot dat laatste is Van Dam niet bereid, “omdat dit geen rekening houdt met de mogelijkheid dat er ook situaties voorkomen waarin het dier getreiterd, mishandeld of opgehitst wordt.” Toch wil de staatssecretaris kijken of er striktere richtlijnen op te stellen zijn.

Rassen

Op de lijst van risicohonden staat onder meer de Amerikaanse Staffordshire terrier, de cane corso en alle kruisingen met pitbulls. Zij zijn door vijf experts geselecteerd op basis van hun gewicht en bouw, gefokte vechteigenschappen en manier van bijten. Zo kunnen de honden blijven bijten zonder dat het problemen oplevert voor hun ademhaling, zijn ze geneigd kwetsbare gebieden als de keel aan te vallen, en kunnen ze dermate hard bijten dat hun bek niet open te krijgen is.

Acht rassen, waaronder de dobermann, boxer, rottweiler en mastino Napoletano, zijn niet op de lijst gekomen omdat de officiële fokkers hun gevaarlijke eigenschappen met succes hebben uitgeselecteerd.