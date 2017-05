Een recordsprong uit de ruimte

Een normale parachutesprong is voor de meeste mensen spannend genoeg. Een tandemsprong met een begeleider om het een keertje uit te proberen. En als je genoeg hebt geoefend en je angst van je af hebt geschud, kan je als adrenalinejunkie misschien besluiten van een aantal kilometer hoogte solo te springen.

En dan zijn er de echte fanatici die de ruimte opzoeken. Een vrije val van tientallen kilometers die een kwartier kan duren. Hoe kom je tot dat besluit? En hoe bereid je zo’n sprong voor? The Atlantic schreef het verhaal op van Alan Eustace, de Google-bestuurder die terwijl hij al in de vijftig was besloot het parachutespringen op te pakken en een record te verbreken. Een jarenlang proces dat begon met een simpel experiment van Eustace, leidde tot een bijna dodelijke testsprong, maar uiteindelijk resulteerde in een succesvolle recordsprong van 42 kilometer hoogte in 2014.

Onterecht denken mensen vaak dat deze titel nog op de naam staat Felix Baumgartner, die met veel media-aandacht in 2012 een sprong wist te maken van 39 kilometer hoogte. Zijn livestream op YouTube trok meer dan 7,3 miljoen kijkers. Eustace pakte het anders aan. Hij besloot de driejarige voorbereiding in stilte te doen, en pas de openbaarheid op te zoeken nadat hij het record met een aantal kilometers had verbroken.