Dirk Kuijt beëindigt lange voetballoopbaan

Feyenoord-aanvaller Dirk Kuijt beëindigt per direct zijn negentienjarige profcarrière. Dat maakt Rotterdamse club en kersverse kampioen van Nederland bekend via de officiële kanalen. Kuijt (36) besliste onlangs met drie doelpunten de kampioenswedstrijd van Feyenoord.

De Katwijker, die werd geroemd om zijn werklust, begon zijn profbestaan bij FC Utrecht en vertrok na vijf seizoenen naar Feyenoord. Na een succesvolle periode van drie seizoenen in Rotterdam vertrok hij voor een geschat bedrag van 18 miljoen euro naar het Engelse Liverpool, waar hij zes seizoenen zou blijven.

Vervolgens tekende hij een contract voor drie seizoenen bij het Turkse Fenerbahçe, waar hij eenmaal kampioen werd. In 2015 keerde hij terug bij Feyenoord. In zijn eerste seizoen won de club de beker, in zijn tweede seizoen werd Feyenoord kampioen. Kuijt was met drie doelpunten in het kampioensduel tegen Heracles Almelo (3-1) beslissend.

Kuyt, die in zijn carrière in clubverband 916 officiële duels speelde waarin hij 374 keer scoorde, kwam 104 maal uit voor het Nederlands elftal en scoorde daarin 24 keer. Hij speelde onder meer de WK-finale van 2010.

Carrière buiten de lijnen

Feyenoord laat weten dat Kuijt zich gaat richten op een “positie binnen het technisch management van Feyenoord”. Technisch directeur Martin van Geel zal hem de komende tijd daarin begeleiden. Van Geel laat in een verklaring weten dankbaar te zijn voor wat Kuijt voor Feyenoord heeft betekend: