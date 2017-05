De langverwachte terugkeer van Twin Peaks

„It is happening again!” Op de Amerikaanse betaalzender Showtime begint zondag het langverwachte vervolg op Twin Peaks (1990-1991). Zeven vragen over de invloedrijke cultserie.

1. Wat is Twin Peaks?

In 1990 maakten filmregisseur David Lynch (Blue Velvet, Mulholland Drive) en schrijver Mark Frost voor tv een whodunnit over de moord op tienermeisje Laura Palmer in het noordelijke provinciestadje Twin Peaks. De serie was een voorloper van de gouden jaren van het tv-drama die een decennium later begonnen. Opgezet als een speelfilm was de serie haar tijd vooruit in kwaliteit en gewaagde inhoud. Lynch blonk uit in het mengen van genres. Twin Peaks is een surrealistische misdaadserie met zwarte humor, seks, geweld, en met fantasyelementen, die steeds meer gingen overheersen.

2. Waarom is deze revival bijzonder?

De eerste zeventien afleveringen staan nog altijd als een huis. Het ging mis toen de moord op Laura Palmer, onder druk van tv-bazen, werd opgelost. Kijkers haakten af en de serie verzandde in vage subplots. De laatste aflevering bracht de serie terug op niveau, maar liet de fans achter met een van de beruchtste cliffhangers uit de tv-geschiedenis. Dat we nu, na meer dan 25 jaar, toch (misschien) antwoorden krijgen, is bijzonder.

Ook leeft de vraag: kunnen Lynch en Frost de mythe evenaren? Is Twin Peaks nog wel bijzonder genoeg, nu er zo veel tv-series zijn die in het door hem geschapen genre opereren?

Foto’s Showtime



3. Wat weten we van het nieuwe seizoen?

De makers willen vrijwel niets loslaten. We weten alleen uit de eerdere serie en uit Lynch’ films dat hij houdt van onbegrijpelijke mysteries die veel vragen opwerpen maar weinig antwoorden geven. Dat levert stof tot ‘speculyses’ en dat vinden Lynch en de fans leuk.

Het nieuwe, derde seizoen telt 18 afleveringen en speelt zich af 25 jaar na het vorige verhaal. Volgens Lynch borduurt de serie voort op de laatste zeven dagen van Laura Palmer, zoals te zien in de prequelfilm Twin Peaks: Fire Walk with Me.

4. Wie doen er mee?

In de grote cast van 216 acteurs zitten veel acteurs uit de eerste serie. Kyle MacLachlan is weer agent Cooper, Lynch zelf speelt weer zijn hardhorende FBI-baas. De dood is nooit het einde in Twin Peaks: ook Laura Palmer (Sheryl Lee) en haar bezeten vader Leland (Ray Wise) keren terug uit het graf. David Duchovny (X-Files, Californication) trekt de jurk aan van transseksuele narcotica-agent Denise. En de Haagse reus Carel Struycken doet ook weer even mee. Verder had geen Lynch geen moeite om hedendaagse beroemdheden te porren, als Hollywoodsterren Jim Belushi en Ashley Dudd en popsterren Eddie Vedder (Pearl Jam) en Trent Reznor (Nine Inch Nail).

5. Hoe kwam de revival tot stand?

De terugkeer van Twin Peaks is te danken aan de Amerikaanse betaalzender Showtime, die ook dramaseries als Homeland en Dexter maakt. David Lynch en schrijfpartner Mark Frost begonnen in augustus 2012 voor het eerst te praten over een vervolg. Ze kwamen volgens vakblad Variety al snel uit bij Gary S. Levine van Showtime en een oude bekende van de twee. Op 3 oktober 2014 kwam eindelijk de aankondiging, in tweets van Lynch en Frost: ‘That gum you like is going to come back in style’. Niet lang daarna leek het toch nog mis te gaan: Lynch wilde meer geld om meer afleveringen te maken. Na een crisisoverleg met koffie en koekjes bij Lynch thuis kwam alles toch nog goed.

6. Wat is de invloed was Twin Peaks?

De cinematografische aanpak van Lynch heeft school gemaakt. Omdat Amerikaanse series niet meer voor een zo breed mogelijk publiek hoeven te zijn – dankzij de betaalzenders en online streamingdiensten – en de budgetten veel hoger zijn hebben series van nu één lang verhaal, mengen vrijelijk genres en deinzen niet terug voor zwarte humor, seks, geweld en ingewikkelde verhalen. De directe invloed van Twin Peaks is merkbaar in series als The X-Files, Fargo, Gravity Falls, Lost, en Riverdale.

7. Waar kan ik Twin Peaks zien?

Wie het in Nederland gaat uitzenden, is nog onduidelijk. Een rondgang langs de kandidaten, van de publieke omroep en RTL tot Netflix en Amazon, levert niets op. De distributeur wacht waarschijnlijk op het filmfestival in Cannes, waar volgende week een speciale vertoning plaatsvindt. In België is Twin Peaks zien op het betaalkanaal Play More van distributeur Telenet, en later op commerciële zender VIER - allebei niet te ontvangen hier. In Duitsland en Oostenrijk is de serie te zien op betaalde videodiensten van Sky. HBO biedt de serie voor abonnees aan in 19 landen in Sandinavië, Midden- en Oost-Europa.