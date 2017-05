De fietsende forens houdt het meestal droog

Gerard Poels werkt vier dagen per week. In die vier dagen rijdt hij zonder uitzondering op de fiets naar zijn werk. De afgelopen acht jaar pakte de vijftiger slechts acht keer de auto. In zijn dagelijkse werkrit van Grave naar Nijmegen, een fietstocht van zo’n veertig minuten, is hij bovendien punctueel: vertrekken doet hij altijd op hetzelfde tijdstip, op een buitje wordt niet gewacht.

Cijfers Regen in Nederland Wie een uur buiten is, heeft gemiddeld genomen 10 procent kans nat te regenen. 50 millimeter of meer valt er slechts tien dagen per jaar.

„Fietsen naar je werk is beter voor je gezondheid, voor het klimaat, en je bespaart nog geld ook”, schrijft Poels. De smoes ‘Ik ga niet op de fiets want het regent veel te vaak’ ergert hem. Een slap excuus om de auto te pakken, vindt Poels. Om mensen aan te moedigen toch op de fiets te stappen, hield hij acht jaar lang bij hoe vaak hij onderweg nat regende. ‘Nat regenen’ definieerde hij in dit geval breed: van een wolkbreuk de hele weg lang tot een bui van enkele minuten. Zijn resultaten maakte Poels wereldkundig op de website hetregentbijnanooit.nl. Wat bleek: van de 2.532 ritten die hij de afgelopen acht jaar reed, werd hij er slechts 249 nat – zo’n 10 procent.

Poels is niet de enige die de fiets als vervoermiddel promoot. Neemt 10 procent van de autoforenzen voortaan de fiets, dan zouden er geen files meer zijn, schreven vier wethouders en de Fietsersbond afgelopen week in deze krant. Ook zij somden een reeks voordelen op: een schonere lucht, minder verkeerslawaai, minder klimaatschade, meer ruimte in de stad en minder zorgkosten.

Dienstverlener Nationale Fiets Projecten, in het leven geroepen tijdens de komst van de ‘fiets van de zaak’ twintig jaar geleden, organiseert donderdag een jaarlijkse ‘fiets naar je werk’-dag. Voor weerinstituut Buienradar en Viking, leverancier van kantoorbenodigdheden, was dat aanleiding nog eens te kijken naar de invloed van het weer op het fietsgedrag van werkende Nederlanders. Na een analyse van de database van Buienradar over de afgelopen tien jaar, concludeerden zij: het droogste uur van de dag ligt tussen negen en tien uur ’s ochtends. Goed nieuws dus voor wie iets later op kantoor mag komen.

Grote kans op neerslag

Of die uitspraak klopt, is moeilijk na te gaan. Nooit eerder werd het droogste uur van de dag onderzocht. Wel bevestigen cijfers van het KNMI de observatie van Gerard Poels: wie een uur buiten is, heeft zo’n 10 procent kans om nat te worden. Het aantal dagen met een grote kans op neerslag (meer dan 50 millimeter per dag) lag de afgelopen tien jaar slechts rond de tien dagen per jaar. Overigens steeg de totale hoeveelheid neerslag in Nederland wel: momenteel valt er 27 procent meer neerslag dan 106 jaar geleden, toen het KNMI begon met meten.

Nijmegen, de regio van Poels , is volgens het KNMI wat neerslag betreft ook zeer gemiddeld. Gemeten over de afgelopen dertig jaar waren de droogste regio’s van Nederland het uiterste oosten van Noord-Brabant en het noorden en midden van Limburg. In de Randstad en in de hoger gelegen gebieden valt iets meer neerslag dan de gemiddelde 847 millimeter per jaar.

Wie wil weten wat de beste tijd is om de deur uit te gaan, zal dus toch uit het raam of op zijn smartphone moeten kijken. Buienradar en Viking maken die kanttekening ook: „Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst”, melden zij.