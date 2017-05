Busvervoer blijft ook na 2019 bij RET en HTM

Het busvervoer in Rotterdam en Den Haag blijft vanaf 2020 nog 15 jaar in handen van de stadsvervoersbedrijven RET en HTM. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), waar de 23 gemeenten in de Rotterdamse en Haagse regio in vertegenwoordigd zijn, hebben woensdag besloten om zonder openbare aanbesteding de concessie voor die periode aan RET en HTM te gunnen. Met beide concessies, die in 2019 ingaan, is een bedrag van 600 miljoen euro gemoeid.

De busvloten van beide bedrijven moeten in 2030 volledig emissieloos zijn, zo is in de concessies opgenomen. Het is de bedoeling dat HTM en RET zo veel mogelijk samenwerken bij de inkoop van de, in totaal, 380 elektrische bussen. De elektrische bussen worden zo snel mogelijk ingezet in stadsdelen waar de luchtvervuiling het grootst is, zoals in de centra van Rotterdam en Den Haag.

Marktconforme afspraken

RET en HTM kregen de concessies, op dit moment de langstlopende in het Nederlandse openbaar vervoer, via een zogenaamde inbestedingsprocedure, andere partijen konden niet meebieden. Maar volgens Marc Rosier, binnen de vervoersautoriteit MRDH verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, zijn de afspraken ‘marktconform’. Vorige week liet directeur Anne Hettinga van regionaal vervoerder Arriva, een dochteronderneming van Deutsche Bundesbahn, nog weten dat hij het openbaar stadsvervoer 25 procent goedkoper zou kunnen uitvoeren.

Volgens Rosier is er wel degelijk marktconform onderhandeld. „In 2012 was de aanbesteding openbaar en kwamen HTM en RET als beste uit de bus. Arriva deed toen overigens niet mee, die vond de klus blijkbaar niet zo interessant.” Volgens HTM-directeur Jaap Bierman had Hettinga 10 jaar geleden misschien gelijk met dergelijke opmerkingen.

„Maar HTM en RET zijn nu andere bedrijven. We hebben, bijvoorbeeld jaarlijks 15 miljoen euro weten te besparen en de kwaliteit van de dienstverlening weten te verbeteren. En de klant-tevredenheid zit in de lift.”

Bovendien, aldus RET-directeur Pedro Peters, hing gedurende de onderhandelingen over deze concessie voortdurend het dreigement boven de markt dat de vervoersregio op elk moment alsnog kon besluiten tot openbare aanbesteding. „Een dreigement dat ook een aantal keer gebruikt is.”

Elektrische bussen

HTM en RET gaan de elektrische bussen gefaseerd inkopen, om te voorkomen dat de vervoersbedrijven over 15 jaar alsnog met verouderde modellen rondrijden. Zo gaat de RET eind 2019 110 hybride bussen inzetten en vervolgens elektrische bussen in 2020 (55), in 2022 (50) en nog eens 110 bussen vóór 2030. Volgens Bierman gaat het om bussen die „in enkele minuten” kunnen opladen op de bestaande stroomafnemers van het HTM-trambedrijf.

HTM en RET werken al samen bij de exploitatie van het lightrailnetwerk RandstadRail en gaan nu ook gezamenlijk bussen inkopen. Ook op andere terreinen zoeken beide stadsvervoerders naar samenwerking, maar over fusie wordt voorlopig nog niet gesproken. „We gaan eerst onze samenwerking intensiveren en we zien daarna wel waar dat in de toekomst toe leidt”, aldus Peters.