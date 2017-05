Britse politie arresteert vier terreurverdachten

De Britse politie heeft woensdagmiddag vier terreurverdachten gearresteerd in Londen. Zij worden ervan verdacht aanslagen te beramen in het Verenigd Koninkrijk, schrijft de politie in een verklaring.

Het gaat om mannen van 18, 24, 25 en 27 jaar. Zij werden in hun huizen in het oosten van de stad aangehouden. De arrestaties waren vooraf gepland, en maken deel uit van een breder onderzoek van de antiterreureenheid van de Londense politie Scotland Yard en de Britse geheime dienst MI5. De verdachten worden verhoord in een politiebureau in het zuiden van Londen. In de verklaring staat dat ze vastzitten “onder verdenking van het opdragen, voorbereiden of uitlokken van terreurdaden”.

Ook onderzoekt de politie vijf huizen en een bedrijfslocatie in het oosten van Londen in verband met de arrestaties. Het Verenigd Koninkrijk is de afgelopen jaren herhaaldelijk doelwit geweest van aanslagen. Sinds 2014 is het officiële dreigniveau in het land “ernstig”, wat betekent dat een nieuwe aanval van terroristen zeer waarschijnlijk is.

Westminster Bridge

In maart reed een man met zijn auto in op voetgangers op de Westminster Bridge in Londen. Vijf mensen kwamen daarbij om het leven. Vervolgens stak hij een agent neer voordat hij werd doodgeschoten door de politie. De agent overleed aan zijn verwondingen.

Ook werden er eind april nog vijf vrouwelijk terreurverdachten in Londen gearresteerd. Volgens de politie waren zij bezig een terroristische aanslag voor te bereiden.