Aanzienlijk meer bouwvergunningen aangevraagd

Bedrijven en huizenbezitters hebben in maart voor bijna 1,5 miljard euro aan bouwvergunningen aangevraagd. Dat is een stijging van 36 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, blijkt woensdag uit nieuwe cijfers van het CBS.

De groei was het sterkst in de woningsector. Daar werd voor een miljard euro aan plannen gemaakt, 50 procent meer dan in 2016. Zo werden vergunningen aangevraagd voor de bouw van 6.682 nieuwbouwwoningen. Ook voor bedrijfsgebouwen werden meer bouw- en verbouwaanvragen gedaan, maar die stijging was met 15 procent aanzienlijk lager.

De waarde van de aangevraagde bouwvergunningen is sinds het CBS in 2012 begon met meten niet zo hoog geweest. Dieptepunt was januari 2013, toen de totale bouwsom bleef hangen op 666 miljoen euro.