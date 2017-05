Lading vrachtwagens aanzienlijk vaker gestolen

Het aantal ladingdiefstallen bij vrachtwagens is het afgelopen jaar in Nederland flink toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Landelijke Eenheid van de politie. De politie vermoedt dat de stijging valt toe te schrijven aan buitenlandse bendes.

In het eerste kwartaal van dit jaar vonden in totaal 81 ladingdiefstallen plaats. Dat is haast dubbel zoveel als een jaar eerder - toen waren het er 41. In beide kwartalen kwamen daarbovenop nog dik vijftig diefstalpogingen.

Veel diefstallen vinden plaats op rustplaatsen langs de snelweg. Hier sloegen criminelen in het eerste kwartaal van 2017 het vaakst toe.

Opvallend genoeg waren er in het laatste kwartaal van vorig jaar nog meer ladingdiefstallen, honderd om precies te zijn. Dat er sindsdien weer een daling is ingezet, komt volgens een woordvoerder van de Landelijke Eenheid doordat buitenlandse criminele bendes verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de diefstallen. Zij zijn een tijdje actief in Nederland, en trekken vervolgens weer verder naar een ander land. Het gaat volgens de woordvoerder om criminelen uit Oost-Europese landen als Roemenië.

Opengesneden zeil

De misdadigers slaan hun slag op parkeerplaatsen langs de snelweg, waar vrachtwagenchauffeurs de nacht doorbrengen. Dikwijls rijden de dieven met een in het buitenland gestolen vrachtwagencombinatie de rustplaats op, om zo niet op te vallen. Vervolgens snijden ze met een mes het zeil van opleggers open. Als er waardevolle spullen zoals elektronica in liggen, nemen ze die in hun eigen oplegger mee.

De woordvoerder van de Landelijke Eenheid zegt dat de bendes erg professioneel zijn. “Ze zijn al lang actief in Nederland, zonder ook maar één keer op heterdaad te zijn betrapt. Dan ben je goed bezig als crimineel.” Nadat de politie aanwijzingen voor de activiteit van de bendes had gekregen en extra ging controleren, zou het de misdadigers te heet onder de voeten zijn geworden. Ze verlieten volgens de woordvoerder het land, waarna het aantal overvallen daalde.

De daling is volgens de politie ook deels toe te schrijven aan de arrestatie van een aantal daders van ladingdiefstallen afgelopen februari. Daarbij gaat het echter niet om leden van buitenlandse bendes, maar om criminelen uit Noord-Brabant. De politie-woordvoerder zegt dat veel ladingdieven van oudsher uit dat gebied afkomstig zijn. “Als ze vast zitten, daalt het aantal diefstallen een beetje. Maar zodra ze op vrije voeten komen, zie je het weer toenemen.”

Rijdende overvallen

Vooral op parkeerplaatsen langs de snelwegen A73 en A67 in Noord-Brabant en Limburg worden veel vrachtwagenchauffeurs het slachtoffer van ladingdiefstal. Venlo en Breda waren begin dit jaar de meest populaire locaties voor ladingdieven om toe te slaan.

De politie onderzoekt ook een aantal gevallen waarin mogelijk sprake is geweest van zogeheten rijdende diefstallen. Daarbij roven de criminelen al rijdend op de snelweg een vrachtwagen leeg. Eind vorig jaar was deze methode al even in het nieuws, nadat filmpjes uit het buitenland waren opgedoken waarop ze in actie was te zien. Toen zei de politie geen aanwijzingen te hebben dat rijdende diefstallen ook in Nederland hebben plaatsgevonden.

Videobeelden van een rijdende ladingdiefstal. De tekst gaat verder onder het filmpje.

Inmiddels zijn er aangiftes binnengekomen van chauffeurs die zeggen slachtoffer te zijn geweest van een rijdende overval, zegt de woordvoerder van de Landelijke Eenheid. “We hebben onderzoek gedaan, en het lijkt erop dat het op die manier gebeurd moet zijn. Maar echt bewijs daarvoor hebben we niet.”