Trump geeft toe informatie te hebben gedeeld

De Amerikaanse president Donald Trump lijkt zichzelf te verdedigen voor het feit dat hij vertrouwelijke informatie van inlichtingendiensten heeft gedeeld met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov. In twee tweets stelt Trump dat hij slechts feiten over terrorisme en vliegveiligheid deelde uit humanitaire overwegingen. Ook zegt Trump de informatie gedeeld te hebben omdat hij wil dat Rusland zich meer gaat inspannen in de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat. Over of het om uiterst vertrouwelijke informatie gaat, zoals Amerikaanse media maandag berichtten, laat de Amerikaanse president zich niet uit.

realDonaldTrump Donald J. Trump As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining…. 16 mei 2017 @ 11:03 Volgen

Maandagavond berichtten verschillende Amerikaanse media dat Trump in zijn gesprek met Lavrov hoogst vertrouwelijke informatie zou hebben gedeeld. Trump vertelde Lavrov dat de Amerikaanse inlichtingendiensten een complot van Islamitische Staat op het spoor waren, waarbij laptops in vliegtuigen gebruikt zouden worden. Ook noemde Trump de stad waar het complot zou zijn voorbereid.

Al deze informatie zou in de hoogste categorie van geheimhouding door de inlichtingendiensten vallen, waardoor zelfs de trouwste bondgenoten van de VS niet van de informatie op de hoogte zouden zijn geweest. De bron van de informatie zou geen toestemming hebben gegeven voor het delen van de informatie met Rusland en hierdoor in een penibele situatie kunnen komen. Volgens de overheidsbronnen is er een grote kans dat de betreffende bron, die naar verluidt belangrijk is in de strijd tegen IS, in het vervolg geen informatie meer zal delen met de VS, wat de veiligheidssituatie in het Midden-Oosten voor de VS kan beïnvloeden.

Rusland en Tillerson ontkenden juist

Eerder dinsdag ontkende het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken juist dat er vertrouwelijke informatie zou zijn uitgewisseld tussen Trump en Lavrov. Een woordvoerder beschreef de berichten op Facebook als “nepnieuws”. “Jullie weten toch dat je geen Amerikaanse kranten moet lezen?”, aldus woordvoerster Maria Zakharova.

Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson ontkende de berichten maandagavond, net als Trumps nationale veiligheidsadviseur Herbert McMaster.