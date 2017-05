‘Trump deelde inlichtingen met Russische minister’

De Amerikaanse president Donald Trump zou vorige week zeer vertrouwelijk materiaal hebben onthuld aan de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov, tijdens diens bezoek aan het Witte Huis. Dat melden verschillende Amerikaanse media, waaronder de Washington Post en persbureau Reuters, op basis van overheidsbronnen.

Trump zou tijdens het bezoek van Lavrov, waarbij ook de Russische ambassadeur Sergei Kislyak aanwezig was, hebben gesproken over een geplande operatie van terreurbeweging Islamitische Staat (IS), waarover de Verenigde Staten op de hoogte waren gebracht door een zeer kwetsbare bron binnen IS. De bron zou geen toestemming hebben verleend voor het delen van de informatie met Rusland, en zou hierdoor in een erg kwetsbare situatie terecht zijn gekomen. De door Trump gedeelde dreiging zou volgens de Washington Post ook samenhangen met het geplande verbod op laptops in vluchten richting de VS, een voornemen van de VS dat vorige week uitlekte.

Spontaan

De Amerikaanse president zou volgens de bronnen spontaan over de informatie zijn begonnen. Vooral het feit dat Trump een stad zou hebben genoemd waar de informatie vandaan komt, zou volgens de ingewijden grote gevaren voor de betreffende bron opleveren. Rusland en de VS vechten alletwee tegen IS, maar hebben in die strijd tegengesteld belangen. Rusland wil de Syrische president Bashar al-Assad in het zadel houden, terwijl de VS juist Syrische rebellen steunt die zowel IS als Assad bevechten.

In principe mag de president zelf beslissen welke informatie hij deelt met wie. De gedeelde informatie zou echter zo vertrouwelijk zijn, dat ook binnen de Amerikaanse overheid slechts een beperkt aantal mensen ervan op de hoogte was. Ook met bondgenoten van de VS zouden de inlichtingen om die reden niet zijn gedeeld. Volgens de overheidsbronnen is er een grote kans dat de betreffende bron, die naar verluid belangrijk is in de strijd tegen IS, in het vervolg geen informatie meer zal delen met de VS.

Na het gesprek met Lavrov zouden ambtenaren meteen de CIA en de National Security Agency (NSA) hebben ingelicht, om verdere schade te voorkomen.

Witte Huis ontkent

Het Witte Huis ontkent de berichten. Trumps nationale veiligheidsadviseur Herbert McMaster zei maandagavond tegen journalisten dat het verhaal niet klopt. “Ik was in de ruimte. Het is niet gebeurd”, aldus McMaster, die benadrukte dat tijdens de bijeenkomst alleen reeds bekende dreigingen zijn besproken. Maandagavond gaf het Witte Huis ook verklaringen uit van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en de vice-veiligheidsadviseur Dina Powell, die de berichten in de media beiden krachtig tegenspreken.

De berichten komen voor Trump op een uiterst onhandig moment, vlak voordat hij aanstaande vrijdag vertrekt naar zijn eerste buitenlandse bezoeken als Amerikaanse president. Trump uitte in het verleden bovendien scherpe kritiek op voormalig minister van Buitenlandse Zaken en tegenstreven in de presidentsverkiezing Hillary Clinton, omdat zij onzorgvuldig met vertrouwelijke informatie zou zijn omgegaan. Nu lijkt juist hij onzorgvuldigheid te kunnen worden verweten.

Crooked Hillary Clinton and her team "were extremely careless in their handling of very sensitive, highly classified information." Not fit! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2016

Rusland-onderzoek

Maar bovenal zijn de berichten eens te meer olie op het vuur in het lopende onderzoek naar contacten tussen het team van Trump en Rusland en mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Vorige week ontsloeg Trump volslagen onverwacht FBI-directeur James Comey, waarmee hij de verdenking op zich laadde het FBI-onderzoek naar banden van zijn entourage met Rusland te willen dwarsbomen.

Het bezoek van Lavrov vorige week volgde kort op Comeys ontslag en versterkte de indruk van mogelijke Rusland-connecties alleen maar. Lavrov werd ontvangen in het Oval Office - ongebruikelijk voor ministers - en hoewel geen Amerikaanse fotografen werden toegelaten, mocht een fotograaf van het Russische staatspersbureau TASS wel aanwezig zijn. Trump zelf heeft altijd ontkent dat er banden zijn tussen hem en zijn team en Rusland.