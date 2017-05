Suske en Wiske en de Dwingende Doelgroep

Wiske heeft borsten. Of beter gezegd, borstjes, want het is nog steeds een jong meisje. De welving is de meest opvallende verandering van de modernisering die Suske en Wiske in het deze dinsdag verschenen nieuwe album De Planeetvreter (deel 339) ondergaan. Een controversiële aanpassing aan de moderne tijd, omdat bedenker en eerste tekenaar van de strip, Willy Vandersteen (1913-1990), bij testament liet vastleggen dat zijn personages niet geseksualiseerd mochten worden. Lambik en Sidonia mochten bijvoorbeeld nooit trouwen.

Alle figuren van de klassieke jeugdstrip kregen een opfrisbeurt: Wiske draagt laarsjes en een blauw jasje en heeft een vrolijke paardenstaart; niet langer een strikje boven op het eitje dat haar hoofd is, maar een Lolita is ze ook nog niet. Suskes bruine schoenen werden sneakers, zijn kuifje is weer een slag ruiger en zijn shirt werd een rode hoodie. Mannetjesputter Jerom heeft grotere spierballen. Ook tante Sidonia, spreekwoordelijke strijkplank en vrouw die zich achter een lantaarnpaal kan verschuilen, heeft nu een aanzet tot borsten.

Standaard Uitgeverij

Het is voor het eerst in tien jaar dat Suske en Wiske worden gerestyled. Aan de veranderingen ging een uitgebreid onderzoek vooraf bij de doelgroep – lezers tussen acht en twaalf jaar – zo verklaart de uitgever, het Belgische De Standaard. Het idee is dat jonge lezers zich makkelijker kunnen identificeren met de stripfiguren. Maar het is de vraag of het toevoegen van vrouwelijke rondingen werkelijk zo onontbeerlijk zijn. De karikaturale stijl van de jeugdstrip bestaat per definitie bij de gratie van fantasie.

Standaard Uitgeverij

Suske en Wiske verschijnt tegenwoordig vijf keer per jaar, nog steeds in een oplage van ruim honderdduizend per nummer; gigantische aantallen in deze tijd voor een strip, maar slechts een kwart van de oplages uit de gouden jaren tachtig. En dus richt de aandacht van de uitgever zich op het commercieel in leven houden van de strip. Elke ingreep is daarbij toegestaan, zo was al te zien aan de eerdere, veel hardere breuk met het gedachtengoed van Willy Vandersteen: de lancering van Amoras, de spin-off voor een volwassen publiek in 2013. In Amoras zijn Suske en Wiske realistisch getekende jongvolwassenen in een wereld waarin seks en geweld een grote rol spelen. Die strip is een commercieel succes, en daar doet gemor onder traditionele liefhebbers niet aan af. Striphistoricus Hans Matla zei toentertijd dat Willy Vandersteen zich in zijn graf zou omdraaien. Voor iedereen die nu treurt om de veranderingen is er één troost: zelfs nu Wiske uitbot tot jonge vrouw zwaait ze nog met haar lappenpop Schanulleke.