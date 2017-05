Roland Garros gunt Sjarapova geen wildcard

Maria Sjarapova mag dit jaar niet meedoen aan Roland Garros. De Russische tennisster heeft zich niet voor het toernooi geplaatst en krijgt ook geen wildcard, zo werd dinsdagavond duidelijk. Sjarapova hoopte in Parijs haar grandslamrentree te maken na een vijftien maanden lange schorsing wegens het gebruik van meldonium.

Sjarapova heeft Roland Garros twee keer gewonnen, in 2012 en 2014. Om die reden werd gespeculeerd dat de Franse tennisbond FFT haar, nu haar schorsing er op zit, een toegangsbewijs zou gunnen. Een aantal speelsters liet weten daar op tegen te zijn.

Verschillende andere toernooidirecteuren zegden wel wildcards toe. Zo speelde Sjarapova maandag op het gravel in Rome. Ook Marcel Hunze, toernooidirecteur van Rosmalen, hield een toegangsbewijs achter de hand. Hij ziet door de Franse weigering de kans dat de wereldster naar Nederland komt aanzienlijk stijgen. Het toernooi van Rosmalen vindt plaats in de week na Roland Garros.

De schorsing van de vijfvoudige grandslamwinnares liep op 26 april af. Roland Garros zou het eerste grote toernooi zijn waar ze mogelijk in actie kon komen, mits ze een wildcard zou krijgen. Voor plaatsing kwam ze in geen geval in aanmerking. De voormalige nummer een is tijdens haar afwezigheid in de ranking gekelderd, en staat nu op de 211de plaats.

Roland Garros moet het dit jaar ook al zonder Roger Federer stellen, bleek maandag. De Zwitserse nummer vijf van de wereld en winnaar in 2009 zei zich dit seizoen te concentreren op de hardcourt- en grastoernooien.