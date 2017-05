Republikeinen snakken naar een dag zonder crisis

Elke werkdag de indrukwekkendste artikelen uit de wereldpers. Stuur mij NRC Internationaal

Begint het geduld van Republikeinse Congresleden met de doorlopende crises van president Donald Trump op te raken? Daar leek het op na van de onthulling op dinsdag dat Trump vorige week geheime informatie doorspeelde aan de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, tijdens een ontmoeting in het Oval Office.

„Kunnen we een crisisvrije dag krijgen?”, verzuchtte de gematigde Republikeinse senator Susan Collins in reactie op de jongste crisis rond het Witte Huis, nadat de president al dagenlang onder zwaar vuur lag wegens het plotselinge ontslag van FBI-directeur James Comey, vorige week. „Dat is alles wat ik vraag.”

Ook andere Republikeinen in het Congres toonden zich kritisch naar aanleiding van de laatste onthulling over het Witte Huis. „Ze zitten momenteel in een neerwaartse spiraal en moeten een manier vinden om greep te krijgen op wat er allemaal gebeurt”, zei Senator Bob Corker uit Tennessee.

„De chaos die voortkomt uit het gebrek aan discipline schept een zorgwekkend klimaat.”

Tot nu toe hebben Republikeinen, ondanks bedenkingen over Trump in de aanloop naar de presidentsverkiezingen, de rijen over het algemeen gesloten in reactie op controverses rond het Witte Huis. Trump bezorgde de Republikeinen onverwachts het Witte Huis en de kans om hun agenda door te voeren wegens meerderheden in beide huizen van het Congres.

Maar in de praktijk zijn de Republikeinen voortdurend bezig met het blussen van branden. „De berichten dat de president gevoelige inlichtingen deelde met Russische functionarissen zijn diep verontrustend”, zei senator John McCain in een verklaring. „Als het klopt is het zorgelijk”, zei senator Lindsey Graham. Senator Ben Sasse noemde het „vreemd”.

Toch is het twijfelachtig of de controverse het gesloten front van de Republikeinen zal breken, temeer daar niet zeker is of de controverse tot veel opwinding zal leiden onder Republikeinse kiezers buiten Washington. Velen van hen steunen de president vooralsnog – ook al liggen zijn populariteitscijfers laag (rond 38 procent) en dalen ze langzaam verder.

De Republikeinse leiders waren dan ook terughoudend met hun kritiek. Paul Ryan, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, hield zich op de vlakte in afwachting van meer uitleg, liet hij weten. Mitch McConnell, leider van de Republikeinen in de Senaat, zei tegen Bloomberg dat hij ‘ietsjes minder drama’ zou willen zien vanuit het Witte Huis.