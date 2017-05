Recordbedrag voor Brancusi op opening veilingsweek Christie’s

De openingsavond van de week van veilingen van kunst uit de twintigste eeuw heeft bij Christie’s in New York dubbel zoveel opgebracht als vorig jaar. In totaal werd er op de avond voor impressionistische en moderne kunst voor bijna 290 miljoen euro (ruim 260 miljoen euro) aan kunst verhandeld. Het is daarmee volgens het veilinghuis het hoogste totaalbedrag voor een veiling in deze categorie in zeven jaar.

Het meest werd er geboden voor een bronzen beeld van de Roemeense kunstenaar Constantin Brancusi (1876-1957). La Muse Endormie uit 1913 is voor ruim 57 miljoen dollar (ruim 51 miljoen euro) verkocht, een recordbedrag voor werk van deze kunstenaar. Het werd gekocht door een anonieme koper. Volgens The New York Times waren er voor het werk zeker vijf geïnteresseerden, die minutenlang tegen elkaar opboden.

Pablo Picasso, Femme Assise, Robe Bleue, 1939.

Het verkochte werk, een ei-vormig beeld van het hoofd van een vrouw, is een van de zes bronzen versies van een marmeren beeld uit 1909 dat nu in bezit is van het Hirshhorn Museum in Washington.

Picasso

Het schilderij Femme Assise, Robe Bleue van Picasso uit 1939 werd voor omgerekend 40 miljoen euro verkocht. In 2011 werd ditzelfde kunstwerk bij Christie’s nog voor ruim 26 miljoen euro verkocht. Het behoorde in eerste instantie tot de collectie van Paul Rosenberg, Picasso’s handelaar in Parijs. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het door de nazi’s onteigend. Franse militairen namen in 1944 de collectie weer in beslag. Daarna kwam het schilderij in privécollecties, het werk werd nu aangeboden door een Griekse verzamelaar die het in 2011 had gekocht.

Voor het schilderij Le Guéridon van Georges Braque is ruim 9 miljoen euro geboden. Twee werken van de impressionistische schilders Monet en Pissarro werden voor respectievelijk 5,4 miljoen en 2,2 miljoen euro verkocht.

The Art Newpaper rekende uit dat 42 procent van de biedingen van Amerikaanse kopers kwam, en 23 procent van Aziatische handelaren. Dat zou betekenen dat de pogingen van het veilinghuis om een Aziatische klantenkring op te bouwen vooralsnog een beperkt resultaat hebben.