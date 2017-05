Rechter beslist over ouder-kindcontact bij partnerdoding

De kinderrechter gaat voortaan bij iedere zaak beslissen of een kind nog contact moet hebben met een ouder die de andere ouder heeft gedood. Dinsdag stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in het met het wetsvoorstel van demissionair minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok. Voorheen oordeelde de kinderrechter in zaken waarin partnerdoding speelde alleen als er een juridische procedure werd gestart.

Ouders die een ernstig misdrijf hebben gepleegd behouden normaal gesproken het recht op omgang met het kind, maar dat kan de kinderrechter vanaf nu tegenhouden als dit niet in het belang van het kind is. Blok schrijft in het wetsvoorstel dat “als de ene ouder de ander doodt, het kind wellicht geen behoefte heeft de dader op te zoeken in de gevangenis”. De beslissing van de kinderrechter staat vast voor een periode van twee jaar. In die periode kan de ouder niet vragen om een herziening.

Moord

Partner of ex-partnerdoding is geen zeldzaamheid. Uit onderzoek naar moordzaken tussen 2011 en 2013 door NRC bleek dat de meeste moorden in Nederland worden gepleegd in de relationele sfeer. In de meeste gevallen vermoordt de man de (ex)-partner. Vaak ligt daar jaloezie aan ten grondslag.