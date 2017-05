‘Q-Park komt in Amerikaanse handen’

Q-park is voor twee miljard euro verkocht aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR. Dat melden bronnen die bekend zijn met de deal aan Reuters dinsdag. Met het bod wist KKR net boven vier andere geïnteresseerden uit te komen. Onder andere de Australische investeerder Macquarie en het Chinese bedrijf Cheung Kong Infrastructure wilden de uitbater van parkeergarages overnemen.

Het bedrijf is voornamelijk in handen van Nederlandse investeerders, waaronder pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Q-park en KKR hebben nog geen reactie gegeven op het nieuws. Volgens de bronnen zou het verschil tussen het bod van KKR en Macquarie erg klein geweest zijn. KKR, voluit Kohlberg Kravis Roberts Co, is gevestigd in New York en een van de grootste private equity bedrijven ter wereld.

Vorig jaar draaide Q-park een omzet van 825 miljoen euro en een winst van 85 miljoen euro. Op het moment heeft het bedrijf zo’n 870.000 parkeerplekken verspreid in tien Europese landen. Het is de grootste uitbater van parkeergarages in Nederland en België. Het hoofdkantoor is gevestigd in Maastricht, en er werken ruim 2.500 mensen voor Q-park.

Q-park stond vorige week nog in het nieuws toen bleek dat het bedrijf een van de weinige Nederlandse slachtoffers was van een wereldwijde cyberaanval. Apparatuur van elf parkeergelegenheden werd geïnfecteerd met ransomware. Met dat virus eiste cybercriminelen 300 euro in bitcoins van het bedrijf, die Q-park weigerde te betalen.