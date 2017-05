Ploumen verweert zich nog feller tegen Trumps plannen over abortus

Elke werkdag de indrukwekkendste artikelen uit de wereldpers. Stuur mij NRC Internationaal

Demissionair minister Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking, PvdA) is verbolgen over nieuwe bezuinigingen van de Amerikaanse president Donald Trump op internationale steun aan organisaties die abortus uitvoeren of er informatie over verschaffen. Niet de verwachte 600 miljoen dollar maar miljarden dollars aan steun lijken te worden teruggetrokken waardoor ook organisaties kunnen worden geraakt die aan Aidsbestrijding. Ploumen, die eerder dit jaar de internationale groep ‘She Decides’ oprichtte als tegengas voor Trumps besluit zegt:

„Het betekent dat we onze actie moeten opvoeren. Ik sta lijnrecht tegenover Trump.”

Terwijl Ploumen in Kenia op bezoek is om enkele klinieken voor gezinsplanning te bezoeken, maakte de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken, Rex Tillerson, maandag bekend dat de vermindering van hulp nu is uitgebreid naar onder meer organisaties die Aids en malaria bestrijden en helpen bij de gezondheid van zwangere vrouwen en kinderen.

„President Bush nam een soortgelijk besluit, maar Trump lijkt nu veel verder te gaan. Dit besluit zal enorme gevolgen hebben voor arme landen als Kenia”, zegt Ploumen. „Zonder steun van Amerika aan buitenlandse organisaties voor gezinsplanning dreigen er straks geen voorbehoedsmiddelen meer te worden verspreid. In Kenia bestaat het gevoel dat straks vrouwen en meisjes zullen sterven zonder die diensten. We moeten nu snel alternatieven vinden.”

Steun aan aan abortus gerelateerde organisaties in het buitenland is al jaren een politieke voetbalwedstrijd tussen Republikeinen en Democraten in de VS. Komt er een Republikein aan de macht, dan schrapt hij de steun, waarna een Democratische president dat besluit weer intrekt. Maar Trump gaat een paar stappen verder dan Ronald Reagan en George Bush voor hem deden. Het nieuwe Amerikaanse beleid heet ‘Protecting Life in Global Health Assistance’. Niet alleen organisaties die abortus geven of informatie verlenen worden geraakt, maar alle gezondheidsorganisaties. Zij moeten verklaren geen abortus aan te bieden en er informatie over te geven, en ze mogen niet samenwerken met groepen die dat wel doen. „Gezinsplanners in Kenia vertellen nu beducht te zijn dat alle hulp wegvalt”, zegt Ploumen.

Met een explosieve bevolkingsgroei in Afrika en jaarlijks honderden doden door illegale abortussen roept dat de vraag op waarom Afrikaanse regeringen nog zo afhankelijk zijn van Amerikaanse fondsen voor gezinsplanning. „Het is gemakzuchtig om Afrikaanse overheden gebrek aan steun te verwijten”, zegt Ploumen. „Ik wil van ‘She Decides’ een brede beweging maken. Er hebben zich nu 55 landen bij aan gesloten, met bijvoorbeeld Tsjaad, Ethiopië en Kenia. Juist nu spreken deze landen zich uit. Het gaat om universele rechten van vrouwen, of ze seks willen en me wie, en of ze kinderen willen hebben. ‘She Decides’ is een groot succes en we kunnen nu geen tegenslag accepteren.”