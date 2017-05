Oostenrijks parlement stemt in met vervroegde verkiezingen

Oostenrijkers gaan aankomend najaar weer naar de stembus. Het parlement in Wenen besloot dinsdag dat op 15 oktober nieuwe verkiezingen gehouden zullen worden, melden verschillende Oostenrijke media. De extreemrechtse FPÖ staat op het moment bovenaan in de peilingen. Na het uitbreken van een regeringscrisis bestond al het vermoeden dat er vervroegde verkiezingen gehouden zouden worden.

Deze stonden eerst gepland voor het najaar van 2018. De voorzitter van de regerende ÖVP Reinhold Mitterlehner trad vorige week onverwacht terug omdat hij het niet eens was met de voortdurende strijd binnen zijn partij. Daardoor ontspoorde ook de wankele coalitie van de conservatieve ÖVP en de sociaaldemocratische SPÖ. De populaire huidige minister van Buitenlandse Zaken Sebastian Kurz (30) trad vervolgens naar voren als partijvoorzitter.

NRC-correspondent Caroline de Gruyter schreef eerder over de vervroegde verkiezingen:

Kurz en Kern, die precies een jaar geleden het leiderschap binnen de SPÖ overnam en sindsdien probeert de partij weer op de kaart te zetten, kunnen elkaar niet luchten of zien. Binnen de ÖVP groeit de kritiek op Kurz, vanwege zijn primadonna-gedrag en ook omdat sommigen vrezen dat hij te veel richting de FPÖ beweegt.

Extreemrechts

Vrij snel na het terugtreden van Mitterlehner zei Kurz dat het uitschrijven van vervroegde verkiezingen volgens hem “de beste weg” was. Zondag liet bondskanselier Kern van de SPÖ weten hiermee in te stemmen. Oppositiepartijen gingen dinsdag akkoord met het plan, wat volgens Kurz getuigde van een een “sterk karakter”.

Opvallend is dat de twee huidige coalitiepartijen vervroegde verkiezingen steunen terwijl de FPÖ bovenaan staat in de peilingen. De partij zou nu 29 procent van de stemmen halen. De sociaaldemocratische SPÖ zou steun hebben van 28 procent van de Oostenrijkse bevolking, en de ÖVP staat op nog maar 21 procent. Het is nu de vraag of de nieuwe partijleider Kurz hier de komende maanden verandering in zal kunnen brengen.