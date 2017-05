Ongelijke groei van Air France en KLM ligt gevoelig in Parijs

Een toezegging van de hoogste baas dat een nieuwe dochtermaatschappij van Air France niet ten koste zal gaan van KLM. Bezien vanuit KLM-perspectief is dat de opmerkelijkste uitkomst van de aandeelhoudersvergadering van Air France-KLM, dinsdagmiddag in Parijs.

Jean-Marc Janaillac, bestuursvoorzitter van Air France-KLM, deed zijn uitspraak in reactie op een vraag van Bob van der Wal, voorzitter van de vakbond voor hoger KLM-personeel (VHKP). Die wilde weten of de huidige groei van KLM mogelijk wordt afgeremd om de kloof in winstgevendheid tussen Air France en KLM te dichten. Dat zou dan gebeuren via ‘Boost’, de dochtermaatschappij voor langeafstandsvluchten die later dit jaar van start moet gaan.

Berichten daarover zijn volkomen onjuist, aldus Janaillac. Boost is bedoeld om Air France sneller te laten groeien, niet om KLM af te remmen. Tegelijk constateerde de topman wel dat de productiebalans, oude afspraken over de verdeling van het aantal vlieguren en stoelen, verstoord is in het voordeel van KLM. Janaillac: „Zonder Boost kunnen we de productiebalans niet herstellen.”

Formeel is Boost, nog altijd slechts bekend onder de werktitel, een zaak voor Air France. Het is het pièce de résistance van Trust Together, de nieuwe strategie die de vorige zomer aangetreden Janaillac in november presenteerde. Het slagen van Boost is allerminst zeker. Ondanks de toezegging dat piloten hetzelfde salaris krijgen als bij Air France, heeft de machtige pilotenbond SNPL nog bezwaren. En zelfs als Janaillac zijn project langs de bonden weet te loodsen, is de omvang waarschijnlijk te beperkt om echt te kunnen concurreren.

KLM-directeur Pieter Elbers erkende na afloop van de vergadering dat de productiebalans uit de pas loopt. „Wij profiteren nu van onze eerder ingezette kostenbesparingen. Daarom groeien we harder.” Is het niet logischer om die oude afspraken te herzien? „Op termijn is dat wenselijk, voor nu is dat geen oplossing.” Ook met de toezegging van Janaillac blijft Elbers beducht voor gevolgen van Boost voor KLM. Diplomatiek: „Het is mijn verantwoordelijkheid om er in het directeurenoverleg voor te zorgen dat de schaarse middelen op de juiste wijze worden besteed.”

Voor KLM is op de vergadering slechts een bijrol weggelegd. Alleen omdat een Franse aandeelhouder vroeg waarom het verschil in winstgevendheid tussen Air France en KLM niet werd gemeld, kwam dat alsnog kort aan bod. Volgens Janaillac had Air France een slecht jaar door de aanslagen in Parijs en Nice. Volgens financieel directeur Frédéric Gagey ging het nu om de groepsresultaten. „We hebben niets te verbergen. Maar inderdaad, de discrepantie is fors. Dat is niet goed, we moeten op twee benen lopen.” Elbers had liever gezien dat het verschil wel was getoond. „Transparantie is altijd beter.”

Peter Hartman, topman van KLM van 2007 tot medio 2013, nam afscheid als vicevoorzitter van de raad van commissarissen. De nieuwe Nederlandse commissaris is Leni Boeren, eerder werkzaam bij Euronext en Robeco.