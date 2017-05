Onderzoek misbruik in de sport officieel van start

In zijn eerste publiekelijke optreden als voorzitter van de commissie die misbruik in de sport onderzoekt was Klaas de Vries dinsdagochtend meteen duidelijk. “Als sportverenigingen zeggen dat hun imago wordt geschaad door ermee naar buiten te treden, dan leven ze in de vorige eeuw. We moeten dit fenomeen op een volwassen manier tegemoet treden. Niet over praten is passé.”

De Vries sprak op een persconferentie in Den Haag waar hij toelichting gaf op de wijze waarop zijn commissie de komende zeven maanden onderzoek zal doen naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport, in opdracht van sportkoepel NOC*NSF.

Taboe

De Vries benadrukte daarbij meerdere malen hoe belangrijk het is dat de samenleving bewuster wordt van de impact die seksueel misbruik in de sport kan hebben. Hij sprak van een taboe waar veel sportbestuurders niet mee weten om te gaan. “Wij hopen dat slachtoffers in de toekomst geen spectaculaire entree meer hoeven te maken”, aldus De Vries, die daarbij verwees naar recente getuigenissen van sporters in de media. De drempel om over hun ervaringen te vertellen is volgens hem vaak te hoog. “Mensen moeten zich niet door het taboe laten bedreigen, maar het doorbreken.”

De commissie wil een actueel beeld krijgen van de aard en omvang van dit probleem en hoopt sportorganisaties en betrokken partijen te adviseren bij de verbetering van de preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op basis van eerder onderzoek in Nederland en België constateert de commissie een groot verschil tussen het aantal meldingen en officiële klachten. Terwijl één op de tien sporters onder de 18 jaar matige tot ernstige vormen van seksuele intimidatie meldt bij een enquête onder vierduizend sporters, werden er maar veertig meldingen gedaan bij het Vertrouwenspunt. Nog minder van deze klachten hebben geleid tot officiële tuchtzaken bij het Instituut Sport Rechtsspraak. Voor de commissie is het een “prangende” vraag hoe dit verschil moet worden verklaard.

De commissie heeft al een aantal meldingen ontvangen, maar wil geen mededelingen doen over het aantal. De Vries en de andere commissieleden gaan in gesprek met onder meer het Ministerie van Volksgezondheid en Sport, Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken. Het onderzoek is er mede voor de 76 sportbonden en de 25.000 verenigingen die daaronder vallen. Maar de commissie hoopt dat de hele samenleving er profijt van heeft.

Aan het onderzoek zijn meerdere experts verbonden, onder wie Tine Vertommen (criminologe aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen, Marjanne Cense (onderzoekster kenniscentrum Rutgers) en Marjan Olfers (hoogleraar sport en recht aan de VU). Ook Slachtofferhulp Nederland is ingeschakeld. De Vries: “Maar hulp kan alleen worden verleend wanneer er meldingen zijn. Daarvoor hebben we ook de hulp van de media nodig. Het onderzoek kan alleen een succes worden als mensen met ons mee gaan denken. Meldingen zijn daarbij van het grootst mogelijke belang.”