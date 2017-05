Onberekenbare Trump schaadt betrouwbaarheid van de Verenigde Staten

Telkens lijkt hij zichzelf te overtreffen. Wekelijks doet Donald Trump de wereld versteld staan met een onverhoedse beweging die de vraag oproept of deze president wel in de hand te houden is. De president was al een bedreiging voor de democratie, nu blijkt weer eens dat hij ook een veiligheidsrisico is.

Vorige week ontsloeg Trump FBI-directeur James Comey, die onderzoek deed naar betrokkenheid van Trumps entourage bij Russische inmenging in de presidentsverkiezingen.

Amper bekomen van die ondemocratische manoeuvre, die velen deed denken aan de ondergang van Richard Nixon, verraste Trump met loslippigheid over geheime informatie. De ontvangers van die informatie? Russen.

Volgens The Washington Post deelde Trump vertrouwelijke gegevens over plannen van IS om met laptops terreurdaden in vliegtuigen uit te voeren. De informatie was afkomstig van een Amerikaanse bondgenoot en zó gevoelig dat zij in Washington slechts in kleine kring werd gedeeld en niet werd doorgegeven aan bondgenoten.

Trump vertelde de Russische ambassadeur in de VS, Sergej Kisljak en de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov over de IS-plannen. Beiden waren in het Oval Office, op voorspraak van president Vladimir Poetin en kort nadat het ontslag van Comey bekend werd.

Het Witte Huis schoof onmiddellijk drie functionarissen naar voren om het krantenverhaal te ontzenuwen. Trump zelf leek het verhaal vervolgens in tweets te bevestigen. Hij had informatie gedeeld om humanitaire reden en de Russen willen motiveren om meer actie tegen IS te ondernemen. Vorige week zei het Witte Huis eerst dat Comey ontslagen was in verband met het onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton, vervolgens zei Trump dat het Rusland-onderzoek de ware reden was.

Wat bezielde Trump? Was het snoeverij over zijn geweldige spionnen? Was het een cadeautje voor de Russen om vertrouwen te winnen? Was het een lange neus maken naar de geheime diensten met wie hij al vanaf dag één een moeizame relatie heeft? Of was hij te goeder trouw en naïef?

Welk motief Trump ook had, zeker is dat hij de betrouwbaarheid van de VS geschaad heeft. Toch voorzichtig zijn met informatie verstrekken aan Amerikanen: voordat je het weet ligt het in Moskou. De Amerikaanse president heeft zich ook weer laten kennen als een onberekenbare grootheid. Bondgenoten hopen nog steeds dat de matigende krachten uit zijn inner circle hem in bedwang krijgen en van Trump een ‘normale’ Republikeinse president kunnen maken. Maar een restrisico zal altijd blijven. Dit kan niet lang goed gaan.