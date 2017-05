Oekraïne knevelt Russische social media

Met een dinsdag gepubliceerde sanctielijst maakt president Porosjenko miljoenen Oekraïeners in één klap digitaal dakloos. Op de 223 pagina’s tellende lijst staan honderden Russische bedrijven, waaronder populaire sociale media als VKontakte (‘InContact’) en Odnoklassniki (‘Klasgenoten’), Mail.ru en de zoekmachine Yandex. Toegang tot deze sites wordt vanuit Oekraïne geheel of gedeeltelijk onmogelijk. Verschillende Russische media, zoals het kritische RBK, kunnen een uitzendverbod tegemoetzien.

According to Kantar TNS CMeter, 78% of all internet users in Ukraine use VKontakte (data from April 2017). That`s at least 20 million people — Hromadske Int. (@Hromadske) 16 May 2017

Daarnaast moeten talloze Russische bedrijven hun werkzaamheden in Oekraïne staken. Daaronder luchtvaartmaatschappijen als Aeroflot en Rossia, banken als Sberbank, Gazprom Bank, en bedrijven op de Krim. Maar ook het internationaal opererende Russische bedrijf Laboratorium Kaspersky, dat antivirussoftware ontwikkelt.

Het decreet, een uitbreiding op eerdere sancties, leidde tot grote verwarring en verontwaardiging. VKontakte, bekend als het ‘Russische Facebook’ telt in Oekraïne zo’n 15 miljoen gebruikers. De president, die bijna een half miljoen volgers heeft op VKontakte en Odnoklassniki, beloofde zijn accounts te verwijderen.

Currently it`s technically impossible to block all Russian sites, affected by the sanctions-industry group "Ukrainian Internet Association" — Hromadske Int. (@Hromadske) May 16, 2017

Critici vrezen voor de persvrijheid in het land. „Dit vormt een grote klap voor de internetvrijheid in Oekraïne, en de status van het land zal in de ogen van de internationale gemeenschap flink verslechteren”, waarschuwde Vitali Moroz van de mediaorganisatie Internews.

Ook de reactie uit het Kremlin was fel. Poetins woordvoerder Dmitri Peskov noemde de nieuwste maatregel dinsdag „een zoveelste manifestatie van onvriendelijke, kortzichtige politiek jegens Rusland”.