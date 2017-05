Muitende Ivoriaanse militairen accepteren deal

De leiders van de muitende militairen in Ivoorkust hebben een akkoord gesloten met de regering. Zij dragen de ongeveer 8.400 opstandelingen nu op hun protest neer te leggen en terug te keren naar hun bases. Dat hebben woordvoerders van de muiters dinsdag bevestigd aan persbureau Reuters.

Het conflict tussen de regering en de muitende militairen woedt sinds afgelopen weekend, en draait om achterstallige bonussen waar de muiters recht op menen te hebben. Maandag meldde het Ivoriaanse ministerie van Defensie al dat er een overeenkomst was. De in opstand gekomen militairen ontkenden dat. De regering had elke muiter omgerekend 7.622 euro geboden. Te weinig, vonden de militairen. Zij wilden 10.671 euro.

Toegangswegen weer vrij

Nu hebben de opstandelingen de deal toch geaccepteerd. De 7.622 euro krijgen ze meteen, waarna eind juni nog een bedrag van ruim 3.000 euro wordt uitbetaald. De militairen zeggen dat ze de controle over toegangswegen naar Bouaké, de tweede stad van het land, weer hebben overgedragen aan de politie. Zaterdag bezetten ze die. Daarna reden ze door de straten in gestolen auto’s, al schietend in de lucht. Vrijdag hadden ze al barricades opgeworpen in de economische hoofdstad Abidjan.

De muiterij is de voortzetting van een conflict uit januari dit jaar. Toen kwamen de militairen ook in opstand. Zij eisten meer salaris, snellere promotiemogelijkheden, betere leefomstandigheden en uitbetaling van bonussen die hen waren beloofd. De opstandelingen waren voornamelijk ex-rebellen die rond de bloedige machtsovername in 2011 voor president Alassane Ouatarra hadden gevochten.

Naar aanleiding van het protest in januari beloofde de regering aan de militairen dat zijn hun bonussen zouden krijgen, waarna zij hun muiterij beëindigden. In totaal ging het om 150 miljoen euro. Dat geld hadden de militairen eind vorige week nog niet ontvangen - de cacaoprijs is ingestort, terwijl de export van Ivoorkust in 2015 bijna voor een derde uit cacao bestond. Daardoor zijn de inkomsten van het West-Afrikaanse land aanzienlijk gedaald.