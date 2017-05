Misdaad voorspellen, het kan echt

De werking van CAS is niet wetenschappelijk bewezen en lastig te meten, geeft René Melchers, landelijk projectleider predictive policing toe. In de vier pilotsteden daalde de criminaliteit wel, van gemiddeld 8,8 procent in Hoorn tot 20,9 procent in Enschede. Bij een test in Amsterdam bleek 20 procent van de woninginbraken binnen de voorspelde gebieden plaats te vinden. Nog eens 20 procent van de inbraken deed zich voor in de buurt van zo’n voorspeld gebied. Bij straatroven was dat aantal hoger: 60 procent was (bijna) correct voorspeld.

Het is géén „glazen bol”, volgens de Nationale Politie. Toch probeert een nieuw computersysteem de plaats en het tijdstip van zakkenrollerij, straatroof, geweld, diefstal en bedrijfsinbraken vooraf te voorspellen. Maandag presenteerde de politie resultaten van pilots in onder meer Hoorn, Enschede, Groningen en Den Haag.

De politie wil het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS) waarmee criminaliteit wordt voorspeld nog dit jaar in te voeren in heel Nederland. Lukt dat, dan is Nederland het eerste land wereldwijd waar predictive policing in alle regio’s wordt toegepast. In andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten gebeurt het alleen lokaal.

Het systeem CAS gebruikt data, héél veel data, om daarmee bijvoorbeeld woninginbraken te voorspellen. CAS wordt ‘gevoerd’ met informatie uit aangiftes, criminaliteitscijfers en gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarbij gaat het bijvoorbeeld informatie over het aantal uitkeringen per wijk, leeftijden, geslacht en de gezinssamenstellingen. Algoritmen bepalen vervolgens waar en wanneer de politie een verhoogde kans op criminaliteit kan verwachten. De politie speelt daarop in door extra te surveilleren in die wijken, of bijvoorbeeld in overleg met woningcorporaties te zorgen voor betere sloten op de deuren.

Verkrachting en moord niet

Hoe meer gegevens het systeem heeft, hoe slimmer het voorspelt. Verkrachtingen en moord komen te weinig voor om er met big data goede voorspellingen over te doen.

Het systeem wordt nu officieel uitgerold naar alle 168 basisteams van de politie. Op dit moment krijgen tientallen politieteams al elk weekend een set kaarten met voorspellingen over de volgende week.

CAS legt daarin als het ware een raster over een wijk met ‘vakjes’ van 125 bij 125 meter. Als een vakje rood is, voorspelt CAS problemen zoals een straatroof. Het systeem doet voorspellingen binnen tijdslots van maximaal vier uur. De politie hoopt effectiever, dus goedkoper, te werken door op de juiste plek te surveilleren. Op basis van deze voorspellende kaarten worden roosters van sommige politieteams al ingepland.

Erik van Gameren

n lokale agenten. René Melchers, landelijk projectleider predictive policing hoopt wel dat de kaarten helpen om onderliggende oorzaken voor criminaliteit bloot te leggen. „Als er in de buurt van een plein veel woninginbraken en straatroven zijn, is het bijvoorbeeld mogelijk dat op het plein gedeald wordt. Criminelen proberen dan mogelijk op die manier hun drugs te bekostigen.”

Belangrijk is wel dat alle data kloppen. Melchers zegt dat CAS zo vaak mogelijk wordt geactualiseerd door bijvoorbeeld nieuwe onderzoeksresultaten op te vragen bij het CBS.

Minority Report

Predictive policing werd in 2008 voor het eerst toegepast door het Los Angeles Police Department. Het roept sinds die tijd bij velen de vergelijking op met de Amerikaanse film Minority Report uit 2002, waarin een politie-eenheid met hulp van helderzienden toekomstige misdadigers arresteert.

Bits of Freedom kende de politie in L.A. in 2015 een Big Brother Award toe vanwege de plannen rond voorspellend politiewerk, dat is een prijs voor een grote privacyschender. De privacyorganisatie vreest dat door het monitoren van de samenleving afwijkend gedrag maatgevend wordt, in plaats van strafbaar gedrag.

CAS verschilt nog flink van het beeld uit Minority Report: het wijst geen individuele personen aan omdat ze mogelijk een delict willen plegen, maar houdt het bij wijken waar het risico op criminaliteit hoger is. Ook worden bijvoorbeeld geen gegevens over etniciteit met het systeem gedeeld. Toch is niet uit te sluiten, zegt Melchers, dat bijvoorbeeld wijkagenten door hun voorkennis met de voorspellende kaarten conclusies trekken over welk persoon bepaald crimineel gedrag zou kunnen gaan vertonen.

Data-analyse tot op postcodeniveau is relatief acceptabel, maar analyseren op persoonlijk niveau is een ander verhaal

CAS lijkt in de huidige vorm niet zo ingericht dat het allerlei privacyalarmbellen doet afgaan, zegt Nico van Eijk, hoogleraar informatierecht. „Over het algemeen is de norm: data-analyse tot op postcodeniveau is relatief acceptabel, maar analyseren op persoonlijk niveau is een ander verhaal.” Toch wijst Van Eijk op het gevaar dat wanneer een systeem effectief blijkt, het wordt uitgebouwd en langzaam morele grenzen gaat overschrijden. Wordt CAS bijvoorbeeld in de toekomst gekoppeld aan andere politiesystemen, zoals slimme camera’s waarmee verdacht gedrag automatisch wordt gemonitord?

Inlichtingendiensten in Nederland hebben te maken met een toezichthouder, maar het gebruik van CAS wordt niet door een onafhankelijke partij gecontroleerd. „Dat zou wel slim zijn”, zegt Van Eijk. „Als je zo’n sterk instrument neerzet, moet je ook extra veiligheid inbouwen. Naast dat deze morele grenzen in de gaten kan houden, helpt het voor het draagvlak van het zo’n computersysteem.”