Met haar muziek bekritiseert Alisa Vox demonstrerende Russische scholieren

“Met zijn schriele armpjes draagt hij zijn spandoek’’, zingt Alisa Vox, tot voor kort frontvrouw van de Russische band Leningrad. “Maar voor geschiedenis had hij een vier.”

Het is duidelijk: met haar nieuwe nummer bemoeit Vox zich met de politiek. De clip Malysj (‘jongetje’) bekritiseert de scholieren die op 26 maart de straat op gingen om de demonstreren tegen de corruptie van de Russische regering. Volgens Vox kunnen ze zich beter op hun examens concentreren. “Iemand heeft hem gouden bergen en euro’s beloofd’’, zingt Vox – een verwijzing naar de beschuldiging dat de jongeren werden betaald: “Hij is maar een marionet’’. Dan volgt het refrein: “Wil je veranderingen jongetje? Begin dan bij jezelf!”



Afgelopen maart gingen vele tienduizenden Russen de straat op, en het aantal jongeren onder de demonstranten was opvallend. De ‘scholierenopstand’’leidde tot enige paniek onder de Russische autoriteiten. Onderwijzers kregen opdracht om hun leerlingen de les te lezen. Sommige scholieren moesten bij de politie op gesprek komen.

Of dat gaat helpen, is maar de vraag. Aleksej Navalny, de oppositieleider achter de demonstraties, heeft een groot bereik. De 40-jarige politicus heeft een team van jonge enthousiaste Russen om zich heen verzameld, die weten wat jongeren aanspreekt. Sinds kort heeft Navalny een eigen tv-programma op Youtube, Navalny live. De laatste uitzending werd meer dan een miljoen keer bekeken.

Het Kremlin lijkt daarom te hebben besloten dat alleen repressie niet genoeg is. De 29-jarige Vox was tot vorig jaar zangeres bij de populaire groep Leningrad, bekend om zijn antiautoritaire houding en scabreuze teksten. In haar clip verschijnt ze eerst als strenge lerares in mantelpakje en daarna in hotpants en hoge hakken, met bebaarde hipsters als begeleiders. De clip is een succes: een dag nadat het nummer op Youtube verscheen, was de video ruim 430.000 keer bekeken. Malysj stond afgelopen dinsdag op plaats negen van de meest bekeken Youtube-filmpjes in Rusland.

Of dat de jongeren er van gaat weerhouden te demonstreren, is maar de vraag. Op plaats zes van de Russische Youtube top-tien stond dinsdag een filmpje van Navalny’s ‘Fonds tegen Corruptie’, waarin de zoveelste kapitale villa van een Russische politicus wordt getoond. Afgelopen dinsdag hadden 552.000 Russen het filmpje bekeken. Navalny’s volgende demonstratie is ook al gepland. De oppositieleider roept alle ‘patriottische’ Russen op om op 12 juni – ‘Ruslanddag’ – opnieuw de straat op te gaan.