Man bekent moord op Nederlandse agent in Bonaire

Een man uit Venezuela heeft maandag op Bonaire bekend schuldig te zijn aan de dood van de Nederlandse politieagent Ferdinand Bakx, in augustus vorig jaar. De Zuid-Amerikaan stond samen met zes anderen terecht voor de moord op de toen 45-jarige agent, zo meldt persbureau ANP. Tijdens de eerste van drie zittingsdagen bekende hij schuld.

Bakx werd vorig jaar doodgeschoten toen hij samen met een collega was afgekomen op een melding van een overval. Die vond plaats in een vakantiehuis, waar op dat moment een Nederlands gezin verbleef. Toen beide agenten bij de woning aankwamen, hielden de verdachten zich nog schuil in het huis.

In de achtervolging die daarna ontstond, vuurde de man die nu heeft bekend twee kogels op Bakx af. Die werd getroffen in zijn hoofd en zijn rug en overleed kort daarop aan zijn verwondingen. De agent, afkomstig uit Noord-Brabant, was sinds 2013 werkzaam op Bonaire. Eerder werkte hij in Nederland voor de KLPD, de voorganger van de Nationale Politie.

Vakantiehuis was ‘tussendoortje’

De zeven verdachten die nu terechtstaan zijn allemaal onderdeel van een bende die het doel had om rijke bewoners van het eiland te overvallen. Een van hen, een man van Bonaire, is volgens de officier van justitie de spil achter de bende. Hij zou de anderen, allemaal afkomstig uit Venezuela, naar het eiland hebben gehaald om de overvallen te plegen.

Tijdens een eerdere zitting werd al duidelijk dat het vakantiehuisje aanvankelijk helemaal geen doelwit van de bende was. De groep had verschillende woningen verkend, waaronder die van een rijke lokale zakenman. Omdat hun geld opraakte besloten de bendeleden echter een extra overval te plegen op het vakantiehuis.

Ook verdacht van mensensmokkel

Kort na de moord op Bakx werd al een man aangehouden omdat zijn voertuig bij de overvallen woning was aangetroffen. Binnen een week werd hij echter al weer vrijgelaten, omdat er volgens justitie onvoldoende reden was om hem langer vast te houden. Wel bleef hij verdachte. Onduidelijk is of dat één van de overvallers was.