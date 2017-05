Met enige argwaan volg ik de wapenwedloop tussen SpaceX en Blue Origin, twee bedrijven die de ene na de andere raket de ruimte in slingeren. Het Amerikaanse overwicht op de technologiesector is al zo groot. Is de toekomst van de mensheid ook afhankelijk van Elon Musk en Jeff Bezos, miljardairs die een wedstrijdje houden wie het verste komt (met een raket)?

De Amerikanen hebben Elon en Jeff, maar wij hebben André Kuipers. Hij is na zijn twee ruimtereizen op een derde, veel belangrijker missie: jongeren enthousiast maken voor de ruimtevaart.

Bij mijn dochter is dat al gelukt. Zij vindt André Kuipers, hopelijk op haar vader na, de stoerste kale man op aarde. Er hangt een zonnestelsel aan het plafond van haar kamer. Er staat een boek van André in de kast. En ze wil weten of ze ooit een keer op de maan kan wandelen.

Goed nieuws. „Dat gaat haar waarschijnlijk wel lukken”, zegt Kuipers aan de telefoon. Ik bel hem omdat deze week de spaaractie van Albert Heijn begint. In de supermarkt krijg je kaartjes voor een virtuele trip door het zonnestelsel, met toelichting van onze nationale knuffelkosmonaut.

Dat bedoel ik als compliment, want het is moeilijk om je niet door zijn enthousiasme te laten meeslepen. Kuipers heeft dezelfde gedrevenheid als wijlen Wubbo Ockels en combineert dat met Amsterdamse sjeu: „Ik vind het niet erg om te praten”.

Diepte-investering

Vijf jaar na zijn terugkeer op aarde hijst Kuipers zich nog zonder tegenzin in zijn ruimteoverall om aan outreach te doen – reclame voor ruimtevaart. Want zonder ruimtevaart geen mobiele telefoon, geen navigatiesysteem, weerbericht of live-tv. „Elke euro die je in ruimtevaart investeert, betaalt zich in viervoud terug”, zegt Kuipers.

Belangrijker is dat hij op 400 kilometer hoogte zag dat de mensheid een uitstervende diersoort is. „We hebben net als de panda’s maar één biotoop en die raakt op.”

Kuipers wil daarom een nieuwe generatie ‘dromers, doeners en durfallen’ inspireren. Kinderen die willen weten of er wifi in de ruimte is. En van wie de ruimte eigenlijk is (van iedereen). Wetenschappers en programmeurs die de planeet kunnen redden van de puinhoop die wij ervan maakten.

De VR-kaartjes zijn cool en maken bovendien een stuk minder troep dan de moestuintjes. Toch steekt het. In Nederland sparen we zegeltjes voor het zonnestelsel, in de VS houden miljardairs een knotsgekke rakettenrace.

André Kuipers: „In Europa moet de overheid de kar nog trekken en die vindt Franse boeren ook heel belangrijk. Maar dat ruimtevaart commercieel wordt hoort erbij.”

Lanceringen – de grootste kostenpost – worden goedkoper naarmate er meer gereisd wordt. Dus ruim baan voor ruimtetoerisme, ruimtehotels en trips naar de maan. Steeds sneller en goedkoper. „Vergelijk het met de scheepvaart; ooit waren we maandenlang onderweg op zee.”

Zelfs een reis naar Mars zal er komen, al twijfelt Kuipers aan de wilde belofte van Elon Musk om voor 2020 een bemande vlucht daarnaartoe te sturen. SpaceX heeft tot nu toe geen mens voorbij de dampkring gestuurd.

„Ach ja, Elon. Ik heb zijn eerste raket, de Dragon, nog vastgemaakt aan ons ruimtestation.”

Die gespeelde nonchalance, daaraan herken je de ware ruimtereiziger.

Marc Hijink is tech-redacteur.