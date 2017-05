Aan de blik in haar ogen zie ik dat ze mij herkent. Een jonge vrouw die is getroffen door een groot herseninfarct gevolgd door een hersenbloeding ligt opgenomen op de afdeling waar ik als verpleegkundige werk. Haar spraakvermogen is aangetast, evenals de functie van haar rechterarm en -been. Haar begrip lijkt intact. Ze spreekt op sommige momenten korte woorden. Het is avond en tijd voor de achtuurmedicatie. Ik benader haar met de gevreesde antitrombose-injectiespuit en deel haar mee dat ik de prikjes zal toedienen. Hierop knikt zij. Op de vraag of zij voorkeur heeft voor een injectieplaats antwoordt ze: „Jouw bil”. Niet heel luid, wel heel duidelijk.

Elisabeth Koom

