Iraaks leger: bevrijding Mosul is nabij

Iraakse regeringstroepen hebben de strijders van terreurbeweging IS in Mosul weten terug te dringen tot een kleine strook grond in het westen van de stad. In totaal is nog ongeveer twaalf vierkante kilometer aan grond in handen van IS. Dat liet een woordvoerder van het Iraakse leger dinsdag aan persbureau Reuters weten.

De troepen van de Iraakse regering staan nu op het punt om een beslissend offensief in te zetten, zo melden verschillende hooggeplaatste officieren. Doel is om nog voor het begin van de vastenmaand ramadan, over anderhalve week, de overwinning te kunnen melden. Mosul was de laatste jaren de zelfverklaarde hoofdstad IS in Irak.

“De vijand staat op de rand van een totale nederlaag in Mosul”, aldus een hooggeplaatste officier van het Amerikaanse leger, dat de Iraakse troepen al meer dan een half jaar vanuit de lucht bijstaat in de strijd tegen is. Een van de woordvoerders van het Iraakse leger, Yahya Rasool, voegde daar tijdens een persconferentie aan toe:

“We kunnen iedereen verzekeren dat, binnen niet al te lange tijd, wij de bevrijding van West-Mosul kunnen aankondigen en de Iraakse vlag kunnen hijsen boven de oude stad.”

Mosul kwam in de zomer van 2014 in handen van IS en sindsdien is meermaals geprobeerd de terreurgroep uit de stad te verjagen. Het huidige offensief begon eind vorig jaar en leidde tot de bevrijding van de oostkant van de stad. Sinds halverwege februari probeert het Iraakse leger ook West-Mosul te bevrijden.

Leger waarschuwt bewoners

Juist de oude stad in het westen is echter moeilijk gevechtsterrein, zo schrijft Reuters. Het gebied zit vol met kleine, op elkaar gepakte huisjes en smalle steegjes. In een laatste poging terrein te houden heeft IS nu tal van sluipschutters opgesteld in de huizen van de tienduizenden inwoners van het bezette gebied.

Om te voorkomen dat burgers het slachtoffer worden van aanvallen die bedoeld zijn voor militanten heeft het Amerikaanse leger nu vanuit de lucht pamfletten verspreid over het bezette deel van de stad. Daarin wordt niet alleen de naderende overwinning aangekondigd, maar worden burgers ook opgeroepen om niet langer met de auto de straat op te gaan. Anders bestaat het gevaar dat regeringstroepen de voertuigen aanzien voor bomauto’s.