Gearresteerde Libiër niet vervolgd voor moord 1984

Groot-Brittannië heeft dinsdag de Libiër vrijgelaten die werd verdacht van een moord in 1984 op de Britse politievrouw Yvonne Fletcher. Volgens de Britse politie was de zaak rond, maar kon het belangrijkste bewijs niet voor de rechtbank worden gebracht vanwege de nationale veiligheid. Het bewijs dat overbleef was niet voldoende om de verdachte veroordeeld te krijgen door de rechter. Een rechtszaak zou daarom geen zin hebben.

Diplomatieke spanningen

In april 1984 werd de Britse politieagente Yvonne Fletcher doodgeschoten vanuit de Libische ambassade in Londen. De 25-jarige politievrouw was daar op dat moment aanwezig om een demonstratie tegen de toenmalige Libische leider Muammar Gaddafi in goede banen te leiden.

De moord zette de verhoudingen tussen Groot-Brittannië en Libië op scherp, en leidde er uiteindelijk toe dat de diplomatieke banden werden verbroken. In 1999 werden de banden hersteld doordat Libië zijn excuses aanbood voor de moord op Fletcher. Daarna kon er een gerechtelijk onderzoek worden gestart naar de dader.

De verdachte Libiër werd in november 2015 gearresteerd in zijn woning in Londen, nadat er nieuw bewijs boven tafel was gekomen. Wie de verdachte precies is en wat zijn motief zou zijn geweest is niet bekend.