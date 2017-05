Een nieuw privémuseum om van te watertanden

Exhibitionistisch? Marjolein de Groen (55) begint te glimlachen. Een eigen tentoonstellingsgebouw voor haar privé-kunstcollectie; het voelt inderdaad alsof ze zich blootgeeft. Voor iemand die van nature bescheiden is, heeft dat iets tegenstrijdigs, zegt ze. Met een schaterlach: „Dit gebouw is almighty modest.”

Almachtig bescheiden, dat is niet de eerste indruk die tentoonstellingsgebouw De Groen wekt. In het centrum van Arnhem, pal naast Hema en H&M, openen Marjolein de Groen en haar partner Peter Jordaan (62) op 4 juni een vier etages, ruim 1.200 vierkante meter tellend expositiecomplex.

Oud bankgebouw

Het is gehuisvest in een honderd jaar oud, in art-nouveaustijl opgetrokken bankgebouw, dat plaatselijk bekend staat als de ‘dansschool’; tot de eeuwwisseling waren in het rijksmonument de dansacademie en het conservatorium gevestigd.

Allerlei werklui zijn bezig om de laatste hand te leggen, en nog niet alle kunst heeft een plekje gekregen. Dat het pand jaren leeg stond, en er nog niet zo lang geleden een brand woedde, is niet te zien. De sfeer is museaal: statige ruimtes, met strak gestuucte wanden en tiptop verlichting. Ook is er een videoruimte, een zaaltje voor presentaties en debatten, en in de kelder is een professionele keuken, waar de kok eendenborsten aan het drogen is. Hoeveel museumdirecteuren zullen niet watertanden van zo’n huisvesting?

Openingsshow

De initiatiefnemers koesteren grote ambities. Op de begane grond en in het souterrain komen wisselende, gratis toegankelijke exposities van gastkunstenaars. Berndnaut Smilde, de Groningse kunstenaar die internationaal doorbrak met zijn techniek om binnenshuis wolken te creëren, verzorgt de openingsshow.

Op de bovenste etages presenteert De Groen de eigen collectie met hedendaagse kunst van vooral Nederlandse kunstenaars. Die zal alleen op afspraak en in kleine groepjes te bezichtigen zijn, tegen een symbolische vergoeding. De wijze waarop de Berlijnse verzamelaars Erika en Rolf Hoffmann hun Sammlung Hoffmann voor publiek toegankelijk maken, heeft hen geïnspireerd in hun keuze. Voorlopig zullen ze zelf de bezichtigingen gaan leiden.

De Groen en Jordaan zijn beiden beeldend kunstenaar. Een paar jaar geleden kwamen ze in „een bevoorrechte positie, zonder geldzorgen”, zoals Marjolein de Groen, telg uit een ondernemersfamilie, het uitdrukt.

Wat konden ze doen voor collega-kunstenaars die het lastiger hebben, vroeg het paar zich af. Ze spraken met een paar cultuurfondsen, maar besloten al snel dat ze leidend wilden blijven in de bestemming van hun gelden en „niet wilden opgaan in de bureaucratie”.

Tweehonderd verzamelde werken

Kunst kopen, dat leek ze de meest directe manier om kunstenaars te steunen. Na vijf jaar verzamelen telt de Collectie De Groen zo’n tweehonderd werken en vonden ze het tijd voor een volgende stap: „Nu gaan we het serieus aanpakken.”

Met het tentoonstellingsgebouw hopen ze collega-kunstenaars naar een hoger niveau te kunnen brengen. „We hebben onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen”, zegt Jordaan. „We doen dit voor de kunst en de kunstenaars.”

Een winstoogmerk is er niet. Als ze „een beetje quitte” draaien en de vaste lasten betaald kunnen worden uit de opbrengsten van het café en het terras op het voorplein, dan is het goed. Op termijn hopen ze het complex in een stichting te kunnen onderbrengen.

Op hoeveel bezoekers ze rekenen? Geen idee, zegt Marjolein de Groen. Een beetje zenuwachtig maakt het haar wel, om zich zo bloot te geven. „Al die ogen die hier binnenkort binnen zullen komen”, zegt ze met een lach.