Dumoulin wint tijdrit in Giro, en pakt het roze

Geen mooier tijdritparcours dan deze 39,8 kilometer door de heuvels van Umbrië, geen mooiere finishplaats om de roze leiderstrui te mogen aantrekken dan het lieflijke dorpje Montefalco. Alsof Tom Dumoulin het deze dinsdag zelf zo had uitgezocht, in de tiende etappe van de honderdste Ronde van Italië. Dat het magische tricot hem goed stond, had hij in de Giro van vorig jaar al zes dagen lang getoond. Roze trui en donker haar, serene glimlach om de lippen, prachtige stylist op de fiets. Een beetje als iconische foto’s van de jonge Eddy Merckx, die in de Giro van 1968 zijn eerste grote ronde won.

Kan rozetruidrager Dumoulin deze Giro del centenario ook daadwerkelijk winnen? “Ik hoef hem niet per se maar het is zeker een mogelijkheid”, antwoordde de 26-jarige Limburger voorafgaand aan de tijdrit tussen Foligno en Montefalco op de vraag of hij nu al de aan la maglia rosa dacht. Plichtplegingen bij de huldiging kosten een klassementsleider dagelijks veel energie, leerde hij in de Vuelta van 2015 en de Giro van vorig jaar. Toen stapte hij na elf ritten af met een ontsteking aan het zitvlak. Zijn seizoen afgestemd op de olympische tijdrit in Rio, waar hij achter Fabian Cancellara zilver won. Dit jaar is zijn hoofddoel het klassement in de Giro. “Het podium is ver weg”, bleef hij bij de Girostart bescheiden. Maar wie gelooft dat na 10 van de 21 etappes nog?

De heilige graal

Zijn derde plaats in de loodzware aankomst bergop naar Blockhaus bewees zondag dat Dumoulin dit jaar als klimmer verder is verbeterd. Met een lichaamsgewicht van krap 70 kilo won de kopman van Sunweb eerder zware bergritten in Vuelta (2015) en Tour (2016). Deze winter mergelde hij het toch al zo dunne lijf nog eens twee kilo verder uit, fysiek en mentaal geen geringe prestatie. De heilige graal van het bergop rijden is bekend: de snelheid wordt bepaald door vermogen (wattage) per kilogram lichaamsgewicht. Hoe minder gewicht, hoe sneller omhoog. Zo snel is Dumoulin nu dat hij op 13,5 kilometer naar Blockhaus slechts 24 tellen verloor op de ontketende Colombiaanse vlieggewicht Nairo Quintana, die met zijn 58 kilo een slordige twintig pond minder de bergen hoeft op te slepen.

Even was de vrees dat Dumoulin met zijn gewichtsverlies ook aan vermogen zou hebben ingeleverd. In de rittenkoers Tirreno-Adriatico eindigde hij in maart in de tijdrit slechts als dertiende, “trage stront” omschreef hij zijn eigen rijden toen. Maar in zijn huidige topvorm van de Giro doet de tijdrit niet of nauwelijks onder voor de onvergetelijke races tegen de klok die hij de jaren hiervoor won in Giro, Vuelta en Tour. Zeker ten opzichte van klimmers als Quintana, Bauke Mollema en Vincenzo Nibali blijft zijn specialisme voor Dumoulin een machtig wapen. Zoals dat ook het geval was bij Erik Breukink, eind jaren tachtig en begin negentig Hollands glorie in de Giro met een tweede, derde en vierde plaats.

En nu afrekenen met de ploegen

Om als eerste Nederlander de Italiaanse ronde te winnen, moet Dumoulin niet alleen afrekenen met concurrenten als Thibaut Pinot, Nairo Quintana of Vincenzo Nibali. Hij moet ook afrekenen met hun sterke ploegen Movistar, FDJ en Bahrein-Merida. Hoe belangrijk de kracht van de ploeg is, ondervond vorig jaar Steven Kruijswijk. Na zijn dramatische val tegen de sneeuwwand op de Col d’Agnel zat de kopman van Lotto-Jumbo alleen, waar Nibali kon rekenen op zijn Italiaanse connecties. Weg zo goed als zekere Girozege.

Dumoulin verloor in de rit naar Blockhaus zijn beste helper Wilco Kelderman, die na een val door een onoplettende motorrijder uitviel met een gebroken vinger. Met de Amerikaan Chad Haga en routinier Laurens ten Dam heeft hij nog twee goede klimmers over voor de loodzware laatste week. Maar of Sunweb sterk genoeg is om de leiderstrui nu al te gaan verdedigen? “Niet te vroeg in het roze komen”, nam Dumoulin zich voorafgaand aan de Giro voor. Topvorm laat zich niet beteugelen, zeker niet in een tijdrit. Maar misschien is het geen nadeel om een dezer dagen het roze kwijt te raken. Om dan op de laatste dag nog eens uit te halen, in de slottijdrit naar Milaan.