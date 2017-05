Corbyn neemt scherpe bocht naar links

Met een dieprood en peperduur verkiezingsprogramma wil Labourleider Jeremy Corbyn van het Verenigd Koninkrijk een meer gelijke maatschappij maken. In de plannen van Corbyn worden de Britse spoorwegen genationaliseerd. Ook grote waterbedrijven komen weer in publieke handen. Universiteiten mogen geen collegegeld meer heffen. Kinderopvang moet grotendeels gratis worden. In de nationale gezondheidsdienst moet miljarden geïnvesteerd worden. Jaarlijks moeten er honderdduizend betaalbare sociale huurwoningen verrijzen. Het minimumloon moet in drie jaar tijd fors omhoog.

De kern van Corbyns programma is: publieke diensten en nutsvoorzieningen moeten vooral publiek zijn en nut hebben. Ze mogen niet langer winstmachines voor private bedrijven zijn. Bovendien moeten Britten kunnen leren, studeren, werken, wonen, families stichten, ziek en oud worden zonder dat zij zich daarvoor in de schulden hoeven te steken. Britten zijn burgers, geen consumenten.

Bij de presentatie van het meest linkse verkiezingsprogramma van Labour in ruim dertig jaar zei Corbyn dat de plannen meer waren dan beloftes voor de stembusgang. „Dit is een manifest voor alle generaties. Wij leveren hoop en een werkelijke kans voor iedereen”, aldus Corbyn.

De omstreden Labourleider hoopt zo de dynamiek van de verkiezingscampagne te kantelen. Premier Theresa May wil dat de campagne gaat over de personen. De Conservatieven willen haar neerzetten als de betrouwbare premier die het land door de moeilijke Brexit-tijd kan loodsen, terwijl ze Corbyn afschilderen als een chaoot die leiderschapskwaliteiten ontbeert en in het verleden verkeerde sympathieën (Hugo Chávez, IRA) koesterde. Met zijn programma probeert Corbyn het debat over de inhoud te laten gaan.

Ergens moeten de plannen van Corbyn een snaar raken bij Britten. Een schrijnend tekort aan betaalbare woningen, de krakkemikkige en overbelaste National Health Service, dure scholen en opleidingen en eindeloze vertragingen op sommige spoorlijnen zijn voor veel Britten van groter belang dan abstracte onderwerpen als de Brexit. Op dat gevoel van onvrede tracht Corbyn in te spelen. Het nadeel voor hem is dat hij de problemen weliswaar benoemt maar dat Britten doorgaans vinden dat Corbyn niet in staat is om met realistische oplossingen te komen.

Een gebrek aan realiteitszin wordt ook nu Corbyn verweten. De investeringen en plannen die hij voorstelt zullen volgens Labour 48,6 miljard pond (56,6 miljard euro) kosten. Dat wil Labour betalen via de meest klassieke manier voor linkse politici: de rijken en bedrijven zwaarder belasten. Corbyn wil de vennootschapsbelasting stapsgewijs verhogen tot 26 procent. Dit moet de schatkist 19,4 miljard pond opleveren. Ook grote bonussen worden zwaarder aangeslagen. Labour wil ook hogere inkomens (vanaf 80.000 pond) zwaarder belasten. Met deze maatregel neemt Corbyn een groot risico. Historisch gezien wint Labour alleen de verkiezingen als de partij in enkele cruciale Engelse kiesdistricten de rijkere middenklasse weet te overtuigen. Een belastingverhoging is doorgaans geen middel dat kiezers aantrekkelijk vinden.

In opiniepeilingen staat Labour al maanden ver achter de Conservatieven. Het is twijfelachtig of het zeer linkse verkiezingsprogramma ervoor zorgt dat Corbyn dichterbij May komt in aanloop naar 8 juni. Onafhankelijke economen zetten onmiddellijk hun twijfels bij de haalbaarheid en wenselijkheid van de plannen. Denktank Institute for Fiscal Studies berekende dat de plannen voor de hoogste Britse belastingdruk in meer dan zeventig jaar zouden zorgen. „Ze willen wel heel erg veel ophalen bij bedrijven en rijken”, constateerde IFS-directeur Paul Johnson.

Het gevaar bestaat dat als de plannen ooit beleid worden Labour veel minder belastingen ophaalt en als gevolg met een groot financieringstekort van tientallen miljarden zit. Zo maakt Corbyn zich extreem kwetsbaar als politicus die gretig met geld gooit en de staatsfinanciën aan gort helpt.

Belangrijke programmapunten Vóór Brexit, tegen de migrant als zondebok

Brexit

Een fervent voorstander van de EU is Corbyn nooit geweest. Maar hij was wel aanhanger van vrij verkeer van personen. Buitenlanders die zich in het Verenigd Koninkrijk vestigden paste in de solidariteitsgedachte van Corbyn. Die mening heeft hij moeten bijstellen. In het verkiezingsprogramma steunt Labour de Brexit en accepteert de partij dat vrij verkeer van personen ten einde komt. „Wel weigert Labour migranten te zien als zondebok of ze de schuld te geven voor economisch falen”, schrijft Labour. De partij wil na de Brexit een eerlijk, menselijk en ruimhartig migratiebeleid.

Trident

De pacifistische Jeremy Corbyn zal hebben moeten slikken toen hij de defensieparagraaf, opgesteld door de partijtop, onder ogen kreeg. Labour steunt het vernieuwen van Trident, de Britse onderzeeërs bewapend met kernwapens. In het verleden was Corbyn tegen. In een eerder uitgelekte versie van het verkiezingsprogramma schreef Labour nog dat een Britse premier uiterst terughoudend moet zijn met het toepassen van massavernietigingswapens, een bijzin waar Corbyns ware opvatting in te lezen was. Die passage is nu geschrapt.

Miljardeninvesteringen

Het Verenigd Koninkrijk moet volgens Labour voordeel behalen aan de historisch lage rentestanden. Dit is het moment om een Transformatiefonds op te zetten die voor 250 miljard pond projecten financiert om de Britse infrastructuur op orde te krijgen. Er moeten nieuwe spoorverbindingen (zowel hogesnelheidsverbindingen als metrolijnen), sneller en beter mobiel internet en meer duurzame vormen van energieopwekking komen. Tegen 2030 moet 60 procent van de Britse energie uit duurzame bronnen komen.

Meer zeggenschap

Britten moeten meer te zeggen hebben over hun publieke diensten en bedrijven, vindt Labour. Dat betekent dat een golf van nationaliseringen moet plaatsvinden, waardoor de posterijen, spoorwegen en energiemaatschappijen weer in publieke handen komen. Opmerkelijk is dat deze verregaande maatregel buiten de kostenanalyse valt. Ook becijfert Labour niet hoe duur het wordt om de privatiseringen van de afgelopen drie decennia terug te draaien. Tegelijkertijd wil Labour regels introduceren waardoor werknemers het eerste recht van koop hebben als het bedrijf waar ze voor werken verkocht wordt.